Без втручання Зеленського я не бачу вирішення, – адвокатка про скандал з Трубою

Вирішення скандалу в Державному бюро розслідувань має відбутися у політичній площині. Президент України Володимир Зеленський мав би взяти ситуацію під контроль, аби нівелювати всі ризики узурпації органу.

Про це в прямому ефірі 24 каналу заявила адвокатка і членкиня наглядової ради НАБУ Тетяна Козаченко.

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За її словами, якщо ми існуємо в правовій державі, то ситуація, яка склалася в ДБР, і у такому форматі, апріорі, не є можливою.

Зазвичай, при наменших порушеннях це має бути підставою для відсторонення від посади доти, доки не будуть усунені всі сумніви і проведені всі розслідування,

– наголосила Козаченко.

Вона додала, що наразі не відомі всі обставини справи, тому про розслідування від НАБУ говорити зарано. А от хто б міг за це взятися – то це САП.

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"Зараз в Україні взагалі немає жодної експертної установи яка здатна незалежно перевірити аутентичність плівок з реальними можливими фігурантами. У ситуації, якщо перші особи правоохоронних органів задіяні в такому скандалі, вирішення ситуації можливим було би у політичній площині", – пояснила адвокатка.

Однак, за її словами, президент Зеленський наразі спостерігає осторонь. Хоча в більшості інших країн керівник вже взяв би це під особистий конроль, щоб нівелювати всі ризики узурпації органу.

На сьогодні без втручання президента я не бачу можливості вирішення політичної кризи,

– підкреслила Козаченко.

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Що відомо про записи прослушки ТрубиАудіозаписи, зроблені нібито у кабінеті Труби, і на яких чути схожий на його голос, опублікували ввечері 19 листопада у телеграмі на анонімному каналі "Трубу прорвало". Якщо вірити цим записам, то всі резонансні справи в Україні контролюються Офісом Президента.



Зокрема, записи свідчать, що людина зі схожим на Трубу голосом обговорювала: виклики на допит п’ятого президента Петра Порошенка; підозру колишній в. о. міністра охорони здоров’я Уляні Супрун; справу "Приватбанку"; справу самого директора ДБР, його заступників та скандального судді Вовка; закупівлі для армії.