Чому рівень розчарування Зеленським зростає: коментар від експерта

Причиною падіння рейтингів є те, що очікування виборців завжди на порядок вищі від реальних можливостей політиків. Вони очікують, що нова влада буде не просто краща, ніж стара, а й швидко вирішить всі питання – підніме зарплати, знизить тарифи і все інше.

Отримані результати соціологічного опитування прокоментував експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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За словами експерта, Зеленський під час виборчої кампанії не комунікував із виборцями. Тобто, він не давав жодних обіцянок про те, що не зможе виконати.

Виборець змоделював собі ідеального президента, і думав, що Зеленський таким і виявиться. Ні, так не виходить. В цьому і є об'єктивне падіння рейтингів і Зеленського, і партії, і Кабміну,

– зазначив Борис Тизенгаузен.

Що підтримують українці

Згідно з результатами опитування, українці позитивно сприймають такі рішення президента:

►ініціювання переговорів з Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі, рішення щодо відведення військ від лінії розмежування;

► відведення військ від лінії розмежування;

►надання громадянства іноземцям, які захищали територіальну цілісність України;

►відновлення діалогу з Польщею щодо проблемних історичних питань;

►легалізація видобутку бурштину;

►повне оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Натомість негативне ставлення українців до:

►скасування мораторію на продаж землі;

►приватизації великих державних підприємств;

►легалізації грального бізнесу.

За словами Бориса Тизенгаузена, українцям не достатньо чітко роз'яснили президентські ініціативи. До прикладу, всі опитувані вважають, що наслідком переговорів з Путіним має стати відновлення миру на Донбасі, саме тому 75% опитаних схвально ставляться до такої ініціативи. Натомість проти легалізації грального бізнесу проголосували 49% українців.

Де провал в комунікації – там не підтримують, а де встигли щось роз'яснити, там рівень підтримки вищий,

– прокоментував експерт.

Як українці ставляться до переговорів Зеленського із Путіним / інфографіка 24 каналу

Ставлення українців до миру за всяку ціну

Результати опитування свідчать, що українці схвально ставляться до переговорів з Путіним, однак не готові до миру за всяку ціну.

На думку експерта, це питання мало бути інакше сформульовано – "на яку саме ціну ви не готові?" Така сегментація дала б змогу зрозуміти, які настрої переважають в суспільстві, на що готові чи неготові українці.

На жаль, саме від Росії залежить на 90%, чи виведуть війська. Без переговорів з РФ досягнути миру неможливо,

– зазначив експерт.

Ставлення українців до парламенту

82% опитаних вважають, що зробили правильний вибір на парламентських виборах. За словами експерта, незважаючи на значну кількість скандалів у Раді, люди нормально сприймають певні життєво-побутові речі. Натомість все, що пов'язано з корупцією, сприймається негативно.

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Однією з причин такого кредиту довіри, наданого парламенту, Борис Тизенгаузен вбачає у відсутності політичної альтернативи. "Поки що із Зеленським на електоральному полі конкурують всім відомі старі політичні особи", – пояснив експерт.