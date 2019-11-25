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      МИКОЛА КУЛЕБА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Чому рівень розчарування Зеленським зростає: коментар від експерта

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      Причиною падіння рейтингів є те, що очікування виборців завжди на порядок вищі від реальних можливостей політиків. Вони очікують, що нова влада буде не просто краща, ніж стара, а й швидко вирішить всі питання – підніме зарплати, знизить тарифи і все інше.

      Отримані результати соціологічного опитування прокоментував експерт з питань управління репутацією Борис Тизенгаузен.

      Читайте також: Як українці ставляться до переговорів Зеленського з Путіним – опитування

      За словами експерта, Зеленський під час виборчої кампанії не комунікував із виборцями. Тобто, він не давав жодних обіцянок про те, що не зможе виконати.

      Виборець змоделював собі ідеального президента, і думав, що Зеленський таким і виявиться. Ні, так не виходить. В цьому і є об'єктивне падіння рейтингів і Зеленського, і партії, і Кабміну,
      – зазначив Борис Тизенгаузен.

      Що підтримують українці

      Згідно з результатами опитування, українці позитивно сприймають такі рішення президента:

      ►ініціювання переговорів з Володимиром Путіним для вирішення конфлікту на Донбасі, рішення щодо відведення військ від лінії розмежування;

      ► відведення військ від лінії розмежування;

      ►надання громадянства іноземцям, які захищали територіальну цілісність України;

      ►відновлення діалогу з Польщею щодо проблемних історичних питань;

      ►легалізація видобутку бурштину;

      ►повне оновлення складу Центральної виборчої комісії.

      Натомість негативне ставлення українців до:

      ►скасування мораторію на продаж землі;

      ►приватизації великих державних підприємств;

      ►легалізації грального бізнесу.

      За словами Бориса Тизенгаузена, українцям не достатньо чітко роз'яснили президентські ініціативи. До прикладу, всі опитувані вважають, що наслідком переговорів з Путіним має стати відновлення миру на Донбасі, саме тому 75% опитаних схвально ставляться до такої ініціативи. Натомість проти легалізації грального бізнесу проголосували 49% українців. 

      Де провал в комунікації – там не підтримують, а де встигли щось роз'яснити, там рівень підтримки вищий,
      – прокоментував експерт. 

      Інфографіка

      Як українці ставляться до переговорів Зеленського із Путіним / інфографіка 24 каналу

      Ставлення українців до миру за всяку ціну

      Результати опитування свідчать, що українці схвально ставляться до переговорів з Путіним, однак не готові до миру за всяку ціну. 

      На думку експерта, це питання мало бути інакше сформульовано – "на яку саме ціну ви не готові?" Така сегментація дала б змогу зрозуміти, які настрої переважають в суспільстві, на що готові чи неготові українці. 

      На жаль, саме від Росії залежить на 90%, чи виведуть війська. Без переговорів з РФ досягнути миру неможливо,
      – зазначив експерт.

      Ставлення українців до парламенту

      82% опитаних вважають, що зробили правильний вибір на парламентських виборах. За словами експерта, незважаючи на значну кількість скандалів у Раді, люди нормально сприймають певні життєво-побутові речі. Натомість все, що пов'язано з корупцією, сприймається негативно. 

      До теми: Гучні скандали в Раді: чим відзначилися "слуги народу"

      Однією з причин такого кредиту довіри, наданого парламенту, Борис Тизенгаузен вбачає у відсутності політичної альтернативи. "Поки що із Зеленським на електоральному полі конкурують всім відомі старі політичні особи", – пояснив експерт. 

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      Автор: Марина Васильєва
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Верховна Рада Володимир Зеленський Володимир Путін Соціологічне дослідження Інфографіка
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