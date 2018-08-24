Почему в Украине не объявили военное положение: Порошенко дал ответ

Президент Петр Порошенко рассказал, что отверг предложения объявлять военное положение в Украине, чтобы не ограничивать права и свободы граждан.

Об этом глава государства сказал во время военного парада в Киеве по случаю 27-летия независимости Украины.

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Власть сделала все, чтобы влияние войны на общество было как можно меньшим. В свое время я отверг предложения объявить военное положение, которое бы существенно и основательно ограничило политические права и свободы украинских граждан,

– заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что гарантом независимости Украины сегодня является армия, которая, по его словам, надежно защищает государство вдоль всей линии границы с "нашей агрессивной соседкой".

"Наша украинская армия – это армия мира. Мы ничего не хотим больше, чем мира. И никто не хочет мира больше, чем мы, украинцы. Настоящий мир обязательно наступит на украинской земле", – убежден Порошенко.

Кроме того, он отметил, что Украина перешла от частичной мобилизации к контрактной армии, тратит более 5% ВВП, но при этом осуществляет гражданские реформы.