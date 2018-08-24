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Воинские части ВСУ и Госпогранслужбы получили новые имена: известны названия

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Порошенко предоставил новые почетные названия военным частям
Порошенко предоставил новые почетные названия военным частям / Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О присвоении почетных наименований военным частям Государственной пограничной службы Украины".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Президент, Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Петр Порошенко присвоил почетные наименования воинским частям Вооруженных Сил Украины и Государственной пограничной службы с целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий военных частей, учитывая образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке,
– говорится в сообщении.

В частности, согласно указам Порошенко, 3-му отдельному полку Специального назначения присвоено почетное наименование "имени князя Святослава Храброго", а 15 бригаде транспортной авиации – почетное наименование "имени авиаконструктора Олега Антонова".

30 отдельной механизированной Новоград-Волынской Ровенской бригаде было присвоено почетное наименование "имени князя Константина Острожского", 55 отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-полковника Василия Петрова – почетное наименование "Запорожская Сечь".

Также присвоено почетное наименование 56 отдельной мотопехотной бригаде, отныне она будет именоваться 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада.

Кроме того, 93 отдельной механизированной Харьковской бригаде Порошенко присвоил почетное наименование "Холодный Яр". А 406 отдельной артиллерийской бригаде – почетное наименование "имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова".

В то же время, 3-му пограничному отряду Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины присвоено почетное наименование "имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса".

Также, 27 пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Президент присвоил почетное наименование "имени героев Карпатской Сечи", а 31 пограничному отряду Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины – почетное наименование "имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича".

Во время торжественного Парада ко Дню Независимости Украины глава государства вручил новые боевые знамена всем военным частям.

Напомним, накануне Президент Украины Петр Порошенко своим указом присвоил 21-й отдельной бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины имя Петра Калнышевского.

Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Госпогранслужба Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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