Військові частини ЗСУ та Держприкордонслужби отримали нові імена: відомі назви

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про присвоєння почесних найменувань військовим частинам Державної прикордонної служби України".

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

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Президент, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Петро Порошенко присвоїв почесні найменування військовим частинам Збройних Сил України та Державної прикордонної служби з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці,

– йдеться в повідомленні.

Зокрема, згідно з указами Порошенка, 3-му окремому полку Спеціального призначення присвоєно почесне найменування "імені князя Святослава Хороброго", а 15 бригаді транспортної авіації почесне найменування "імені авіаконструктора Олега Антонова".

30 окремій механізованій Новоград-Волинській Рівненській бригаді надали почесне найменування "імені князя Костянтина Острозького", 55 окремій артилерійській бригаді імені генерал-полковника Василя Петрова почесне найменування "Запорізька Січ".

Також присвоєно почесне найменування 56 окремій мотопіхотній бригаді, відтепер вона іменуватиметься – 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада.

Окрім того, 93 окремій механізованій Харківській бригаді Порошенко присвоїв почесне найменування "Холодний Яр". А 406 окремій артилерійській бригаді почесне найменування "імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова".

Водночас, 3-му прикордонному загону Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України присвоїли почесне найменування "імені Героя України полковника Євгенія Пікуса".

Також, 27 прикордонному загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Президент надав почесне найменування "імені героїв Карпатської Січі", а 31 прикордонному загону Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України почесне найменування "імені генерал-хорунжого Олександра Пилькевича".

Під час урочистого Параду до Дня Незалежності України глава держави вручив нові бойові прапори усім військовим частинам.

Нагадаємо, напередодні Президент України Петро Порошенко своїм указом присвоїв 21-й окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України ім'я Петра Калнишевського.