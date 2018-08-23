Порошенко перейменував одну з бригад Нацгвардії

Президент України Петро Порошенко своїм указом присвоїв 21-й окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України ім'я Петра Калнишевського.

Відповідний указ від 23 серпня опублікований на сайті глави держави.

"Постановляю присвоїти ім'я Петра Калнишевського 21 окремій бригаді охорони громадського порядку Національної гвардії України та надалі іменувати її – 21 окрема бригада охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського Національної гвардії України", – мовиться в указі президента.

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Зазначається, що бригаду НГУ перейменували з метою увічнення пам'яті видатної постаті української історії – останнього кошового отамана Запорізької Січі Петра Калнишевського, а також, враховуючи бойові заслуги, мужність, зразкове виконання покладених завдань, високий професіоналізм особового складу бригади.

До слова, 24 серпня, у День Незалежності України, планується перейменувати ще 3 військових бригади.