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Порошенко переименовал одну из бригад Нацгвардии

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Порошенко переименовал одну из бригад Нацгвардии
Порошенко переименовал одну из бригад Нацгвардии / Rbc.ua

Президент Украины Петр Порошенко своим указом присвоил 21-й отдельной бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины имя Петра Калнышевского.

Соответствующий указ от 23 августа опубликован на сайте главы государства.

"Постановляю присвоить имя Петра Калнышевского 21 отдельной бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины и в дальнейшем именовать ее – 21 отдельная бригада охраны общественного порядка имени Петра Калнышевского Национальной гвардии Украины", – говорится в указе президента.

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Отмечается, что бригаду НГУ переименовали с целью увековечения памяти выдающейся фигуры украинской истории – последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского, а также учитывая боевые заслуги, мужество, образцовое выполнение возложенных задач, высокий профессионализм личного состава бригады.

К слову, 24 августа, в День Независимости Украины, планируется переименовать еще 3 военных бригады.

Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные Силы Украины Нацгвардія Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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