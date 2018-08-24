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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чому в Україні не оголосили воєнний стан: Порошенко дав відповідь

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В Україні не вводили воєнний стан, аби не обмежувати громадян
В Україні не вводили воєнний стан, аби не обмежувати громадян / Фото з відкритих джерел

Президент Петро Порошенко розповів, що відкинув пропозиції оголошувати воєнний стан в Україні, аби значно не обмежувати права і свободи громадян.

Про це глава держави сказав під час військового параду у Києві з нагоди 27-річчя незалежності України.

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Влада зробила все, аби вплив війни на суспільство був якомога менший. Свого часу я відкинув пропозиції оголосити воєнний стан, який би суттєво й істотно обмежив політичні права і свободи українських громадян,
– заявив Порошенко.

Президент підкреслив, що гарантом незалежності України сьогодні є армія, яка, за його словами, надійно захищає державу вздовж всієї лінії кордону з "нашою агресивною сусідкою".

"Наша українська армія – це армія миру. Ми нічого не прагнемо більше, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж ми, українці. Справжній мир обов'язково настане на українській землі", – переконаний Порошенко.

Окрім того, він зауважив, що Україна перейшла від часткової мобілізації до контрактної армії, витрачає більше 5 % ВВП, але при цьому здійснює цивільні реформи.

Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики війна Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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