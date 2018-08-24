Чому в Україні не оголосили воєнний стан: Порошенко дав відповідь
Президент Петро Порошенко розповів, що відкинув пропозиції оголошувати воєнний стан в Україні, аби значно не обмежувати права і свободи громадян.
Про це глава держави сказав під час військового параду у Києві з нагоди 27-річчя незалежності України.
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Влада зробила все, аби вплив війни на суспільство був якомога менший. Свого часу я відкинув пропозиції оголосити воєнний стан, який би суттєво й істотно обмежив політичні права і свободи українських громадян,
– заявив Порошенко.
Президент підкреслив, що гарантом незалежності України сьогодні є армія, яка, за його словами, надійно захищає державу вздовж всієї лінії кордону з "нашою агресивною сусідкою".
"Наша українська армія – це армія миру. Ми нічого не прагнемо більше, ніж миру. І ніхто не прагне миру більше, ніж ми, українці. Справжній мир обов'язково настане на українській землі", – переконаний Порошенко.
Окрім того, він зауважив, що Україна перейшла від часткової мобілізації до контрактної армії, витрачає більше 5 % ВВП, але при цьому здійснює цивільні реформи.