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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Почему в Украине оздоровление детей заканчивается реанимацией

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Заболеть дизентерией или даже впасть в кому. Последний месяц в украинских лагерях отдыха массово травятся дети.

Родители 8-летней Марго в отчаянии. Уже больше двух недель их ребенок не выходит из комы. На лагерь "Славутич", где отдыхала дочка, планируют подавать в суд. Говорят, отравилась Марго не йогуртами, а из-за небрежного отношения персонала лагеря к питанию детей.

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В лагере Ястребок Донецкой области, несколько дней назад здесь заболели более 90 человек. Из них 79 – дети. В Минздраве заявили, что у части из них – дизентерия. Дело расследует прокуратура Славянска. А омбудсмен Людмила Денисова лично поехала разобраться в ситуации на Донбас.

И такие случаи в Украине не редкость. Где-то должным образом не проконтролировали работу лагеря. А гд-то не контролировали вообще, потому что официально его не существует. Например, на Киевщине документы имеют лишь 17 учреждений детского отдыха. Но поиск в интернете выдает информацию о десятках учреждений. Отдых там стоит от 5 тысяч гривен. И остается лишь надеяться, что он будет безопасным. В городе Яремче на ивано-Франковщине лагерь устроили прямо в отеле, без документов. Результат – 11 отравленных детей.

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В конце концов, даже если заведение официальное – от проблем это не застрахует. Руководители научились ловко зарабатывать на детях. Поступают так, потому что знают, что почти безнаказанные.

Надо на законодательном уровне поднимать вопрос ответственности за отравление детей. На сегодня 1700 гривен – минимальный штраф наказания. Максимальный – немножко выше, но тоже можно отделаться несколькими тысячами гривен,
– отметил эксперт по противодействию коррупции StateWatch Глеб Каневский.

В Госпродпотребслужбе говорят, что лагеря проверяют регулярно, перед каждой сменой. И не каждый раз находят нарушения.

Самое популярное – это несоблюдение норм гигиены, несоблюдение организации питания. Если это заведение оздоровления, то не проводится оценка фиктивности оздоровления,
– подчеркнул начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Арзу Акберов.

Однако, жалуются, чиновники, проверкой все часто и заканчивается. Дело идет в суд и там просто исчезает.

Автор: Егор Скорина
Теги: Новости Украины Министерство здравоохранения Украины Новости Донецка Дети и несовершеннолетние отравление
Источник: 24 канал
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