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Чому в Україні оздоровлення дітей закінчується реанімацією

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Захворіти на дизентерію чи навіть впасти в кому. Останній місяць в українських таборах відпочинку масово отруюються діти.

Батьки 8-річної Марго у розпачі. Вже більше двох тижнів їхня дитина не виходить з коми. На табір "Славутич", де відпочивала донька, планують подавати до суду. Кажуть, отруїлася Марго не йогуртами, а через недбале ставлення персоналу табору до харчування дітей. 

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У таборі Яструбок на Донеччині, декілька днів тому тут захворіли понад 90 людей. З них – 79 – діти. У МОЗ заявили, що частини з них – дизентерія. Справу розслідує прокуратура Слов'янська. А омбудсмен Людмила Денісова особисто поїхала розібратися в ситуації на Донеччину.

І такі випадки в Україні не рідкість. Десь належно не проконтролювали роботу табору. А десь не контролювали взагалі, тому, що офіційно його не існує. Наприклад, на Київщині документи мають лише 17 закладів дитячого відпочинку. Але пошук в інтернеті видає інформацію про десятки установ. Відпочинок там коштує від 5 тисяч гривень. І залишається лише сподіватися, що він буде безпечним. У місті Яремче на Франківщині табір влаштували просто у готелі, без документів. Результат – 11 отруєних дітей.

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Зрештою, навіть, якщо заклад офіційний – від проблем це не застрахує. Керівники навчилися спритно заробляти на дітях. Чинять так, бо знають, що майже безкарні. 

Треба на законодавчому рівні піднімати питання відповідальності за отруєння дітей. На сьогодні 1700 гривень – мінімальний штраф покарання. Максимальний – трошки вищий, але теж можна відбутися кількома тисячами гривень,
– зазначив експерт з протидії корупції StateWatch Гліб Канєвскький. 

У Держпродспоживслужбі кажуть, що табори перевіряють регулярно, перед кожною зміною. І чи не щоразу знаходять порушення.

Найпопулярніше – це недотримання норм гігієни, недотримання організації харчування. Якщо це заклад оздоровлення, то не проводиться оцінка фіктивності оздоровлення,
– наголосив начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства  Арзу Акберов.

Однак, скаржаться, чиновники, перевіркою все часто і завершується. Справа йде до суду, і там просто зникає.

Автор: Єгор Скоріна
Теги: Новини України Діти і неповнолітні Новини Донецька Міністерство охорони здоров’я отруєння
Джерело: 24 канал
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