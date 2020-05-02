17:38
2 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020

      Почему важна координация стран по выходу из карантина: заявление представителя ЕС

      - Читати новину українською
      Жозеп Боррель
      Жозеп Боррель / bit.ly

      Пока сложно предположить, когда произойдет полный выход стран из режима изоляции из-за пандемии COVID-19. Это нужно делать в координационном порядке.

      Так вважає глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Про це повідомило видання "Інтрефакс-Україна".

      Цікаво Розробили тест, який виявляє коронавірус через добу після зараження

      Він заявив, що не можна несинхронним чином відкривати та закривати режими обмежень в країнах. Це мало що дасть з точки зору пересування людей і ще менше у сфері системи виробництва.

      Щоб в одній країні відкрився завод, потрібно, аби він отримав комплектуючі із інших країн світу. Якщо частина світу залишиться закритою, то відкриття цього заводу марне,
      – пояснив Боррель.

      Крім цього, він вказав на те, що майбутньому туристичному сезоні країнам доведеться розв'язати величезну задачу щодо координації дій. На його думку, взагалі координація необхідна на планетарному рівні.

      Боррель додав, що навіть система підрахунку заражених та померлих через COVID-19 відрізняється в різних країнах світу, що не йде на користь.

      Читайте також Назвали фактор, від якого можуть залежати шанси на одужання від коронавірусу

      Він навів приклад найбільш зачеплених в Європі пандемією країн – Італії, Іспанії та Франції, в той час як при підрахунках померлих від COVID-19 на душу населення – найвищі цифри у Бельгії. 


      Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Канал
       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Коронавирус COVID-19 Евросоюз
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Олигархический заговор: как "Энергоатом" спасет Ахметова
      сегодня , 16:30 Олигархический заговор: как "Энергоатом" спасет Ахметова
      Сергій Лещенко
      Шестая годовщина смертельных столкновений в Одессе: трагедия 2 мая в фото
      сегодня , 13:28 Шестая годовщина смертельных столкновений в Одессе: трагедия 2 мая в фото
      Ірина Вихрущ