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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Чому важлива координація країн щодо виходу з карантину: заява представника ЄС

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      Жозеп Боррель
      Жозеп Боррель / bit.ly

      Наразі складно припустити, коли відбудеться повний вихід країн з режиму ізоляції через пандемії COVID-19. Це потрібно робити в координаційному порядку.

      Так вважає глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Про це повідомило видання "Інтрефакс-Україна".

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      Він заявив, що не можна несинхронним чином відкривати та закривати режими обмежень в країнах. Це мало що дасть з точки зору пересування людей і ще менше у сфері системи виробництва.

      Щоб в одній країні відкрився завод, потрібно, аби він отримав комплектуючі із інших країн світу. Якщо частина світу залишиться закритою, то відкриття цього заводу марне,
      – пояснив Боррель.

      Крім цього, він вказав на те, що майбутньому туристичному сезоні країнам доведеться розв'язати величезну задачу щодо координації дій. На його думку, взагалі координація необхідна на планетарному рівні.

      Боррель додав, що навіть система підрахунку заражених та померлих через COVID-19 відрізняється в різних країнах світу, що не йде на користь.

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      Він навів приклад найбільш зачеплених в Європі пандемією країн – Італії, Іспанії та Франції, в той час як при підрахунках померлих від COVID-19 на душу населення – найвищі цифри у Бельгії. 


      Перебіг захворювання COVID-19 / Інфографіка 24 Канал
       

      Автор: Марія Лелека
      Теги: Коронавірус COVID-19 Євросоюз
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