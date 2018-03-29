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Почему важно присоединение Путина к "нормандскому заявлению": объяснение Геращенко

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Ирина Геращенко
Ирина Геращенко / Фото из соцсетей

Поддержка президентом России публичного заявления лидеров стран "нормандской четверки" относительно "пасхального перемирия" на Донбассе возлагает на него ответственность за соблюдение тишины.

Об этом написала первый заместитель Председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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"Во-первых, именно от него зависят действия боевиков, тишина или обострение на фронте. Обратился Путин к сателлитам освободить заложников – и произошло освобождение, которое до того боевики два года блокировали", – написала она.

Также Ирина Геращенко подчеркнула, что такое "публичное заявление означает и ответственность за соблюдение тишины".

Если режим тишины будет нарушен боевиками, это будет означать ответственность оккупационного режима и российского президента, который публично поддержал перемирие. И перед лидерами нормандского формата тоже,
– добавила Геращенко.

Напомним, лидеры стран Нормандской четверки поддержали режим прекращения огня на Донбассе по случаю Пасхальных праздников, достигнутый Трехсторонней контактной группой 26 марта 2018 года. Также заявили о намерении рассмотреть возможные пути ускорения выполнения Минских договоренностей в ближайшие месяцы.

Нормандская четверка (Нормандский формат) — это тип встреч в четырехстороннем формате: Украина–Германия–Франция–Россия, относительно решения вооруженного конфликта на востоке Украины.

Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости Украины Ирина Геращенко Нормандский формат
Источник: 24 Канал
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