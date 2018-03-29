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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Чому важливе приєднання Путіна до "нормандської заяви": пояснення Геращенко

369 Читать новость на русском
Ірина Геращенко
Ірина Геращенко / politeka.net

Підтримка президентом Росії публічної заяви лідерів країн "нормандської четвірки" щодо "великоднього перемир'я" на Донбасі покладає на нього відповідальність за дотримання тиші.

Про це написала перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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"По-перше, саме від нього залежать дії бойовиків, тиша чи загострення на фронті. Звернувся Путін до сателітів звільнити заручників – й відбулося звільнення, яке до того бойовики два роки блокували", – написала вона.

Також Ірина Геращенко підкреслила, що така "публічна заява означає і відповідальність за дотримання тиші".

Якщо режим тиші буде порушено бойовиками, це означатиме відповідальність окупаційного режиму і російського президента, який публічно підтримав перемир‘я. Й перед лідерами нормандського формату теж,
– додала Геращенко.

Нагадаємо, лідери країн Нормандської четвірки підтримали режим припинення вогню на Донбасі з нагоди Великодніх свят, досягнуту Тристоронньою контактною групою 26 березня 2018 року. Також заявили про намір розглянути можливі шляхи прискорення виконання Мінських домовленостей найближчими місяцями.

Нормандська четвірка (Нормандський формат) — це тип зустрічей у чотиристоронньому форматі: Україна–Німеччина–Франція–Росія, щодо вирішення збройного конфлікту на сході України.

Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини політики Нормандський формат Ірина Геращенко
Джерело: 24 Канал
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