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Заява Нормандської четвірки про пасхальне перемир'я – перша така заява Путіна, – Геращенко

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Нормандська четвірка оголосила 13 перемир'я
Нормандська четвірка оголосила 13 перемир'я / Фото з вільних мереж

З 30 березня 2018 року має відновитись режим припинення вогню на лінії зіткнення на Донбасі в зв'язку з Великодніми святами.

Нинішнє перемир'я – 13-е за рахунком, і про те, що до цих пір президент Росії Володимир Путін не робив заяв такого типу, розповідає Ірина Геращенко, представник України у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу у Facebook.

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Жодного разу не було публічної заяви Путіна, хоча саме від його команди залежить поведінка бойовиків, їхня здатність дотримуватися тиші. Ця заява нормандської четвірки на підтримку пасхального перемир'я, що має розпочатися з 30 березня. Чи не перша така публічна заява,
– зазначила Ірина Геращенко.

Протягом війни перемир'я оголошували 12 разів, і жодного разу його не дотримувалася інша сторона. Проте, під час перемир'я кількість обстрілів зменшується, а це збереження кількості життів військових і цивільних людей.

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Лідери країн Нормандської четвірки підтримали режим припинення вогню на Донбасі з нагоди Великодніх свят, досягнуту Тристоронньою контактною групою 26 березня 2018 року. Також заявили про намір розглянути можливі шляхи прискорення виконання Мінських домовленостей найближчими місяцями.

Нагадаємо, 26 березня Тристороння контактна група домовилася в столиці Білорусі Мінську про чергове, 13 за ліком перемир'я на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Воно має запрацювати з 30 березня.

Теги: Війна на Донбасі АТО Новини України Новини політики Володимир Путін Петро Порошенко Ірина Геращенко Нормандський формат
Джерело: 24 Канал
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