Заявление Нормандской четверки о пасхальном перемирии – первое такое от Путина, – Геращенко

С 30 марта 2018 года должен восстановиться режим прекращения огня на линии соприкосновения на Донбассе в связи с Пасхальными праздниками.

Нынешнее перемирие – тринадцатое по счету, и о том, что до сих пор президент России Владимир Путин не делал заявлений такого типа, рассказывает Ирина Геращенко, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по Донбассу в Facebook.

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Ни разу не было публичного заявления Путина, хотя именно от его команды зависит поведение боевиков, их способность соблюдать тишину. Это заявление нормандской четверки в поддержку пасхального перемирия, должно начаться с 30 марта. Чуть ли не первое публичное заявление,

– отметила Ирина Геращенко.

В течение войны перемирие объявляли 12 раз, и ни разу его не придерживалась другая сторона. Однако, во время перемирия количество обстрелов уменьшается, а это сохранение количества жизней военных и гражданских людей.

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Лидеры стран Нормандской четверки поддержали режим прекращения огня на Донбассе по случаю Пасхальных праздников, достигнутый трехсторонней контактной группой 26 марта 2018 года. Также заявили о намерении рассмотреть возможные пути ускорения выполнения Минских договоренностей в ближайшие месяцы.

Спільна заява лідерів країн Нормандської четвірки pic.twitter.com/zlZeOgi1dQ — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 березня 2018 р.

Напомним, 26 марта Трехсторонняя контактная группа договорилась в столице Беларуси Минске об очередном, 13-м по счету перемирии на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Оно должно заработать с 30 марта.