Почему заседание подготовительной группы перенесли на вечер

Депутаты все никак не могут согласовать кандидатуру второго вице-спикера и поделить комитеты. Хотя в четверг новый парламент должен начать работу. Не помогает и то, что подготовительная группа собирается почти каждый день. Как в закрытом, так и открытом для прессы формате.

Об этом рассказала журналистка 24 канала.

В 12:00 должно было начаться заседание подготовительной группы, на нем депутаты должны решить все вопросы относительно комитетов и обнародовать их окончательные названия, количественный состав, руководителей и фамилии номинированных лиц на должность второго вице-спикера.

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Однако к журналистам в Раде вышел представитель "Европейской солидарности" Артур Герасимов и заявил, что депутатам все еще нужно время на конструктивные консультации. Он рассказал, что депутаты совещаются и внутри фракции, и в подгруппах. Поэтому они решили провести заседание в 18:00 в открытом формате.

Также Герасимов рассказал, что "ЕС" представит свою кандидатуру на должность второго вице-спикера и еще они хотят бывшего пленника Кремля Ахтема Чийгоза номинировать на руководителя одного из комитетов.

Смотрите видеокомментарий Артура Герасимова:

Уже известно, что нынешняя вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции и новоизбранный депутат от "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе в новом созыве Верховной Рады может возглавить комитет по евроинтеграции. А во главе комиссии по делам ветеранов станет волонтер Яна Зинкевич, которая также является представительницей этой партии.

Также к прессе выходил представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич. Он сказал, что должность второго вице-спикера, насколько ему известно, должна занять женщина. У них же в партии большинство – это мужчины, поэтому он даже пошутил, что "не будут делать операций по изменению пола".



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