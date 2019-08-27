Чому засідання підготовчої групи перенесли на вечір

Депутати все ніяк не можуть узгодити кандидатуру другого віце-спікера та поділити комітети. Хоча у четвер новий парламент має розпочати роботу. Не допомагає і те, що підготовча група збирається мало не щодня. Як в закритому, так і відкритому для преси форматі.

Про це розповіла журналістка 24 каналу.

О 12 годині повинно було розпочатися засідання підготовчої групи, на ньому депутати мали розв'язати всі питання стосовно комітетів та оприлюднити їх остаточні назви, кількісний склад, очільників та прізвища номінованих осіб на посаду другого віце-спікера.

Читайте також: Назвали найімовірніший склад коаліції у новій Верховній Раді

Проте до журналістів у Раді вийшов представник "Європейської солідарності" Артур Герасимов і заявив, що депутатам все ще потрібен час на конструктивні консультації. Він розповів, що депутати радяться і всередині фракції, і в підгрупах. Тому вони вирішили провести засідання о 18:00 у відкритому форматі.

Також Герасимов розповів, що "ЄС" представить свою кандидатуру на посаду другого віце-спікера і ще вони хочуть колишнього бранця Кремля Ахтема Чийгоза номінувати на очільника одного з комітетів.

Дивіться відеокоментар Артура Герасимова:

Вже відомо, що нинішня віце-прем'єр-міністерка з питань євроінтеграції та новообрана депутатка від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе у новому скликані Верховної Ради може очолити комітет з євроінтеграції. А на чолі комісії у справах ветеранів стане волонтерка Яна Зінкевич, яка також є представницею цієї партії.

Також до преси виходив представник "Опозиційної платформи – За життя" Нестор Шуфрич. Він сказав, що посаду другого віце-спікера, наскільки йому відомо повинна зайняти жінка. У них ж в партії більшість – це чоловіки, тому він навіть пожартував, що "не робитимуть операцій зі зміни статі".



Які партії пройшли до Верховної Ради IХ скликання та скільки місць вони там займуть / Інфографіка 24 каналу