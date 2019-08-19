Почему Зеленский и Нетаниягу не говорили о войне на Донбассе: ответ эксперта

Некоторые эксперты ожидали, что Биньямин Нетаньяху станет переговорщиком между Украиной и Россией, но тема войны на встрече Зеленского с премьер-министром Израиля вообще не поднималась.

На это журналист Иван Верстюк в прямом эфире 24 канала ответил, что роль возможного посредника между Украиной и Россией в еще одном геополитическом конфликте слишком сложная для должности премьер-министра Израиля.

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Он добавил, что к тому же, Нетаньяху является профессиональным дипломатом и должен понимать тот риск, который может получить его страна с этой позиции.

"Понимаете, это сложные весы относительно рисков и преимуществ для Израиля. К тому же, Нетаньяху приехал в Украину на негативном новостном фоне для себя – его страна не впустила двух представителей Конгресса США, за что получил много критики", – сказал Верстюк.

Журналист также отметил, что о войне не говорили и потому, что Зеленскому это было не выгодно.

Я думаю, что президент Украины Владимир Зеленский хочет показать миру, что украинская дипломатия может быть не только на тему войны, но и на тему торговли, бизнеса, инвестиций. Чтобы мир понимал, что Украина – это не только война, но и экономика и другие вещи,

– отметил Верстюк.

Отметим, что по результатам почти трехчасовой беседы, Украина и Израиль подписали двусторонние документы с участием послов. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах спорта, образования и сельского хозяйства.

О чем говорили Зеленский и Нетаньяху?

Так, во время своего общения украинский и израильский лидеры успели обсудить целый ряд важных вопросов:

торгово-экономические отношения между государствами;

расширение соглашения о зоне свободной торговли;

решение проблемы с въездом украинцев на территорию Израиля,

Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа,

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим

договоренность об открытии в Киеве и Иерусалиме центров высокотехнологичного развития;

Совместный брифинг Зеленского и Нетаньяху: смотрите видео