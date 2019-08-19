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      Почему Зеленский и Нетаниягу не говорили о войне на Донбассе: ответ эксперта

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      Почему Зеленский и Нетаниягу не говорили о войне
      Почему Зеленский и Нетаниягу не говорили о войне / Фото журналистки 24 канала Марии Писаренко

      Некоторые эксперты ожидали, что Биньямин Нетаньяху станет переговорщиком между Украиной и Россией, но тема войны на встрече Зеленского с премьер-министром Израиля вообще не поднималась.

      На это журналист Иван Верстюк в прямом эфире 24 канала ответил, что роль возможного посредника между Украиной и Россией в еще одном геополитическом конфликте слишком сложная для должности премьер-министра Израиля.

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      Он добавил, что к тому же, Нетаньяху является профессиональным дипломатом и должен понимать тот риск, который может получить его страна с этой позиции.

      "Понимаете, это сложные весы относительно рисков и преимуществ для Израиля. К тому же, Нетаньяху приехал в Украину на негативном новостном фоне для себя – его страна не впустила двух представителей Конгресса США, за что получил много критики", – сказал Верстюк.

      Журналист также отметил, что о войне не говорили и потому, что Зеленскому это было не выгодно.

      Я думаю, что президент Украины Владимир Зеленский хочет показать миру, что украинская дипломатия может быть не только на тему войны, но и на тему торговли, бизнеса, инвестиций. Чтобы мир понимал, что Украина – это не только война, но и экономика и другие вещи,
      – отметил Верстюк.

      Отметим, что по результатам почти трехчасовой беседы, Украина и Израиль подписали двусторонние документы с участием послов. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах спорта, образования и сельского хозяйства.

      О чем говорили Зеленский и Нетаньяху?

      Так, во время своего общения украинский и израильский лидеры успели обсудить целый ряд важных вопросов:

      Совместный брифинг Зеленского и Нетаньяху: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Украина – Россия Война на Донбассе Биньямин Нетаньяху Новости Израиля
      Источник: 24 канал
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