Почему Зеленский молчит об аннексии Крыма: объяснение эксперта

Владимир Зеленский вернул в Трехстороннюю контактную группы Леонида Кучму. В планах президента – разблокировать минские процессы и возобновить переговоры по Донбассу в нормандском формате, однако, о Крыме – ни слова.

Специалист по управлению репутацией Борис Тизенгаузен в комментарии программы "Крым. Реалии" сказал, что сейчас тема Крыму – табу для президента Украины. Говорить про оккупированный полуостров Зеленский до парламентских выборов будет неохотно.

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"Вопрос о Крыме очень острый для различных частей электората Зеленского. Они смотрят на этот вопрос по-разному – кто-то радуется оккупации, а кто-то наоборот хочет вернуть Крым", – сказал Тизенгаузен.

Как только он что-то скажет (о Крыме – 24 канал), то потеряет часть электората,

– пояснил эксперт.

В то же время пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель сказала, что Администрация Президента не забыла о Крыме, и постоянно ведет консультаций по этому вопросу.

Вы не думайте, что Администрация забыла о Крыме. Ведутся постоянные консультации. Когда будет наработано решение, то это будет выноситься. АП хочет быть прозрачной. Однако говорить о каких-то слухах или решениях, которые могут быть очень чувствительными, до того, как будет принято решение, АП не хотела бы,

– заявила Мендель.

К слову, про аннексирован Крым Владимир Зеленский говорил во время своей инаугурации. Он сказал: "Украина никогда не потеряет своих территорий" и отметил, что и оккупированный полуостров, и Донбасс – украинские земли. Однако план о том, как вернуть аннексированный Крым, президент так и не озвучил.