Чому Зеленський мовчить про анексію Криму: пояснення експерта

Володимир Зеленський повернув до Тристоронньої контактної групи Леоніда Кучму. У планах президента – розблокувати мінські процеси та відновити переговори щодо Донбасу у нормандському форматі, однак, про Крим – ні слова.

Фахівець з управління репутацією Борис Тизенгаузен у коментарі програми "Крим. Реалії" сказав, що нині тема Криму – табу для президента України. Говорити про окупований півострів Зеленський до парламентських виборів буде неохоче.

Читайте також: Що обіцяє команда Зеленського зробити в оборонному секторі України

"Питання щодо Криму є гострим для різних частин електорату Зеленського. Вони дивляться на це питання по-різному – хтось радіє окупації, а хтось навпаки хоче повернути Крим", – сказав Тизенгаузен.

Як тільки він щось скаже (про Крим, – 24 канал), то втратить частину електорату,

– пояснив експерт.

Водночас речниця Зеленського Юлія Мендель сказала, що Адміністрація Президента не забула про Крим, і постійно веде консультаціх щодо цього питання.

Ви не думайте, що Адміністрація забула про Крим. Ведуться постійні консультації. Коли буде напрацьоване рішення, то це винесеться. АП хоче бути прозорою. Однак говорити про певні чутки або рішення, які можуть бути дуже чутливими, до того, коли буде прийняте рішення, АП не хотіла б,

– заявила Мендель.

До слова, про анексований Крим Володимир Зеленський говорив під час своєї інавгурації. Він сказав: "Україна ніколи не втратить своїх територій" та наголосив, що і окупований півострів, і Донбас – українські землі. Однак план про те, як повернути анексований Крим, президент так і не озвучив.