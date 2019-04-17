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      Почему Зеленский не хочет дебатов на Общественном: объяснение Гацько

      38 Читати новину українською
      Дебаты Порошенко с Зеленским
      Дебаты Порошенко с Зеленским / Коллаж 24 канала

      Из публичных заявлений Петра Порошенко и Владимира Зеленского известно, что дебаты состоятся на НСК "Олимпийский" с участием двух кандидатов. Что касается дебатов на Общественном телевидении, то от Владимира Зеленского не слышно таких намерений.

      Сопредседатель партии "Демократический альянс" Василий Гацько в эфире 24 канала рассказал, что Владимир Зеленский не хочет идти на Общественное из-за формата дебатов.

      Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

      "Я видел, как происходили дебаты на Общественном до первого тура, к примеру, с Анатолием Гриценко. Так там политик прошел немалые испытания от журналистов, экспертов, оппонентов и критиков", – вспомнил политик.

      По его словам, по результатам этих дебатов избиратель может достаточно объективно сформировать свое видение и дать оценку кандидату.

      В Зеленского есть страх быть "раздетым" перед избирателем,
      – пояснил Гацько.

      Где, как и когда состоятся дебаты Порошенко и Зеленского?
      После объявления результатов экзит-пола 31 марта Петр Порошенко пригласил Владимира Зеленского на дебаты. Позже шоумен записал видеообращение, в котором сам пригласил Порошенко на дебаты.

      Кандидаты заключили соглашение о проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский". В штабе Зеленского настаивают на старте дебатов в 19:00. Однако уже в 20:00 Порошенко планирует прибыть на дебаты в студию Общественного, как того требует закон. Поэтому есть риск, что действующий президент не успеет с дебатов на стадионе прибыть на дебаты в телестудии.

      Что касается дебатов на "Олимпийском", то там монтируют сразу две сцены для выступлений: штаб каждого из кандидатов – свою.

      Попасть на дебаты на стадионе сможет каждый желающий. Но для этого надо получить бесплатный билет на сайте debaty2019.org.ua.

      Кстати, проведение дебатов на стадионе обойдется в 6-8 миллионов гривен. Эту сумму поровну заплатят избирательные фонды кандидатов в президенты.

      дебати порошенка і зеленського
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      Теги: Новости политики НСК Олимпийский Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Суспильне Телевидение Дебаты Зеленского с Порошенком Новости Украины
      Источник: 24 канал
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