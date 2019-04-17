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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ ПОРОШЕНКО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Чому Зеленський не хоче дебатів на Суспільному: пояснення Гацька

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      Дебати Порошенка з Зеленським
      Дебати Порошенка з Зеленським / Колаж 24 каналу

      З публічних заяв Петра Порошенка та Володимира Зеленського відомо, що дебати відбудуться на НСК "Олімпійський" за участі двох кандидатів. Щодо дебатів на Суспільному телебаченні, то від Володимира Зеленського не чути таких намірів.

      Співголова партії "Демократичний альянс" Василь Гацько в ефірі 24 каналу розповів, що Володимир Зеленський не хоче йти на Суспільне через формат дебатів. 

      Читайте також: Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо

      "Я бачив, як відбувалися дебати на Суспільному до першого туру, до прикладу, з Анатолієм Гриценком. То там політик пройшов чималі випробовування від журналістів, експертів, опонентів і критиків", – пригадав політик. 

      За його словами, за результатами цих дебатів виборець може доволі об'єктивно сформувати своє бачення і дати оцінку кандидату.

      У Зеленського є страх бути "роздягненим" перед виборцем,
      – пояснив Гацько.

      Де, як і коли відбудуться дебати Порошенка і Зеленського?Після оголошення результатів екзит-полу 31 березня Петро Порошенко запросив Володимира Зеленського на дебати. Пізніше шоумен записав відеозвернення, у якому сам запросив Порошенка на дебати.

      Кандидати уклали угоду про проведення дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський". У штабі Зеленського наполягають на старті дебатів о 19:00. Проте вже о 20:00 Порошенко планує прибути на дебати у студію Суспільного, як того вимагає закон. Тож є ризик, що чинний президент не встигне з дебатів на стадіоні прибути на дебати в телестудії.

      Щодо дебатів на "Олімпійському", то там монтують відразу дві сцени для виступів: штаб кожного з кандидатів – свою.

      Потрапити на дебати на стадіоні зможе кожен охочий. Але для цього треба отримати безкоштовний квиток на сайті debaty2019.org.ua.

      До речі, проведення дебатів на стадіоні обійдеться у 6-8 мільйонів гривень. Цю суму порівну заплатять виборчі фонди кандидатів у президенти.

      дебати порошенка і зеленського
      Що потрібно знати про дебати

      blog_ava
      Хто такий Володимир Зеленський: біографія кандидата у президенти
      сьогодні
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      Теги: Новини України Дебати Зеленського з Порошенком Суспільне Телебачення Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Володимир Зеленський НСК Олімпійський Новини політики
      Джерело: 24 канал
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