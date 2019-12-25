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      Почему Зеленский удерживает высокий уровень доверия: мнение социолога

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      Почему Зеленскому доверяет большинство украинцев? / Официальный сайт Президента Украины

      Президенту Зеленскому лучше удается поддерживать высокий рейтинг доверия, чем его предшественнику Порошенко. Есть колебания рейтинга, но у Зеленского нет такого негативного бэкграунда, как у Порошенко.

      Такое мнение 24 каналу высказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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      Любое событие может ударить по рейтингу президента Зеленского. Но он удерживается на достаточно высоком рейтинге доверия. У Зеленского коммуникация с обществом построена другим способом. Он быстро реагирует на вызовы и может сделать нестандартные шаги в отличие от Порошенко,
      – отмечает Мысов.

      По его словам, были большие ожидания общества относительно Зеленского, поэтому у него волнообразная динамика. Есть падение, связанное с какой-то критикой или острым вопросом в обществе. К примеру, внедрение рынка земли. Но пока доверие больше в связи с проведением саммита "нормандской четверки" в Париже.

      Позиция Зеленского на парижском саммите получила нейтрально-положительные отзывы. Среди его электората и тех, кто интересуется темой, – оценки преимущественно положительные. И это дало рост рейтинга, считает эксперт.

      Что будет дальше – трудно предсказать. Но мы видим, что Зеленскому удается сохранять высокий собственный рейтинг. Он занимается глобальными стратегическими вопросами, а вопросами экономики больше коррелирует с правительством и Верховной Радой,
      – отмечает Мысов.

      В то же время, отмечает социолог, доверие к Порошенко взорвали скандалы, которые часто были связаны с коррупцией.

      "За пять лет каденции Порошенко не были решены ключевые вопросы. К Порошенко был запрос – кроме решения вопроса войны на Донбассе, в первую очередь, преодоление коррупции. Все скандалы носили коррупционное основания. Начиная от генпрокурора Шокина, отпуска на Мальдивах, Саакашвили, заканчивая схемами в Укроборонпроме. Это создало образ олигарха-коррупционера, который не может управлять дальше государством. И сейчас Порошенко так воспринимают, потому что прошло немного времени", – отмечает Любомир Мысов.

      Какие последние данные популярности президента Зеленского и других политиков? По данным опроса социологической группы "Рейтинг", последние две недели уровень удовлетворенности работой Владимира Зеленского вырос до 62%. А это на 9% больше, чем по состоянию на конец ноября. Количество тех, кто недоволен работой президента вместе с тем уменьшилась – с 33 до 25%.

      По данным исследования, Зеленский возглавляет рейтинги доверия украинцев.

      • Президенту доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%.
      • Следующим в списке идет Дмитрий Разумков – 28% и 44%.
      • Святослав Вакарчук – 28% и 59%.
      • Юрий Бойко – 23% и 58%.
      • Алексей Гончарук – 22% и 44%.
      • Юлия Тимошенко – 19% и 74%.

      Зеленський
      Рейтинг Зеленского / Инфографика 24 канал

      Кроме того, Владимир Зеленский стал политиком 2019 года. Его выбрали 47% опрошенных, а поддержка всех остальных политиков не превысила показателя в 10%.

      Отметку в 5% в целом преодолели 9 человек:

      • Владимир Зеленский (президент Украины) – 47%;
      • Юрий Бойко (народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь") – 10%;
      • Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады Украины) – 9%;
      • Юлия Тимошенко (народный депутат, лидер "Батькивщины") – 8%;
      • Петр Порошенко (народный депутат, пятый президент Украины) – 7%;
      • Виктор Медведчук (народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь") – 6%;
      • Святослав Вакарчук (народный депутат, лидер "Голоса") – 5%;
      • Владимир Гройсман (бывший премьер-министр Украины) – 5%;
      • Олег Сенцов (кинорежиссер, бывший политзаключенный России) – 5%

      зеленський
      Политики года по версии украинцев / Инфографика 24 канал

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Петр Порошенко Нормандская встреча 2019 Рынок земли
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