Почему Зеленский удерживает высокий уровень доверия: мнение социолога

Президенту Зеленскому лучше удается поддерживать высокий рейтинг доверия, чем его предшественнику Порошенко. Есть колебания рейтинга, но у Зеленского нет такого негативного бэкграунда, как у Порошенко.

Такое мнение 24 каналу высказал заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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Любое событие может ударить по рейтингу президента Зеленского. Но он удерживается на достаточно высоком рейтинге доверия. У Зеленского коммуникация с обществом построена другим способом. Он быстро реагирует на вызовы и может сделать нестандартные шаги в отличие от Порошенко,

– отмечает Мысов.

По его словам, были большие ожидания общества относительно Зеленского, поэтому у него волнообразная динамика. Есть падение, связанное с какой-то критикой или острым вопросом в обществе. К примеру, внедрение рынка земли. Но пока доверие больше в связи с проведением саммита "нормандской четверки" в Париже.

Позиция Зеленского на парижском саммите получила нейтрально-положительные отзывы. Среди его электората и тех, кто интересуется темой, – оценки преимущественно положительные. И это дало рост рейтинга, считает эксперт.

Что будет дальше – трудно предсказать. Но мы видим, что Зеленскому удается сохранять высокий собственный рейтинг. Он занимается глобальными стратегическими вопросами, а вопросами экономики больше коррелирует с правительством и Верховной Радой,

– отмечает Мысов.

В то же время, отмечает социолог, доверие к Порошенко взорвали скандалы, которые часто были связаны с коррупцией.

"За пять лет каденции Порошенко не были решены ключевые вопросы. К Порошенко был запрос – кроме решения вопроса войны на Донбассе, в первую очередь, преодоление коррупции. Все скандалы носили коррупционное основания. Начиная от генпрокурора Шокина, отпуска на Мальдивах, Саакашвили, заканчивая схемами в Укроборонпроме. Это создало образ олигарха-коррупционера, который не может управлять дальше государством. И сейчас Порошенко так воспринимают, потому что прошло немного времени", – отмечает Любомир Мысов.

Какие последние данные популярности президента Зеленского и других политиков? По данным опроса социологической группы "Рейтинг", последние две недели уровень удовлетворенности работой Владимира Зеленского вырос до 62%. А это на 9% больше, чем по состоянию на конец ноября. Количество тех, кто недоволен работой президента вместе с тем уменьшилась – с 33 до 25%.

По данным исследования, Зеленский возглавляет рейтинги доверия украинцев.

Президенту доверяют 67% опрошенных и не доверяют 25%.

Следующим в списке идет Дмитрий Разумков – 28% и 44%.

Святослав Вакарчук – 28% и 59%.

Юрий Бойко – 23% и 58%.

Алексей Гончарук – 22% и 44%.

Юлия Тимошенко – 19% и 74%.



Рейтинг Зеленского / Инфографика 24 канал

Кроме того, Владимир Зеленский стал политиком 2019 года. Его выбрали 47% опрошенных, а поддержка всех остальных политиков не превысила показателя в 10%.

Отметку в 5% в целом преодолели 9 человек:

Владимир Зеленский (президент Украины) – 47%;

Юрий Бойко (народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь") – 10%;

Дмитрий Разумков (председатель Верховной Рады Украины) – 9%;

Юлия Тимошенко (народный депутат, лидер "Батькивщины") – 8%;

Петр Порошенко (народный депутат, пятый президент Украины) – 7%;

Виктор Медведчук (народный депутат, "Оппозиционная платформа – За жизнь") – 6%;

Святослав Вакарчук (народный депутат, лидер "Голоса") – 5%;

Владимир Гройсман (бывший премьер-министр Украины) – 5%;

Олег Сенцов (кинорежиссер, бывший политзаключенный России) – 5%



Политики года по версии украинцев / Инфографика 24 канал