Чому Зеленський утримує високий рівень довіри: думка соціолога

Президенту Зеленському краще вдається підтримувати високий рейтинг довіри, ніж його попереднику Порошенку. Є коливання рейтингу, але в Зеленського немає такого негативного бекграунду, як у Порошенка.

Таку думку 24 каналу висловив заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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Будь-яка подія може вдарити по рейтингу президента Зеленського. Але він утримується на досить високому рейтингу довіри. У Зеленського комунікація з суспільством побудована іншим способом. Він швидко реагує на виклики і може зробити нестандартні кроки на відміну від Порошенка,

– наголошує Мисів.

За його словами, були великі очікування суспільства щодо Зеленського, тому в нього хвилеподібна динаміка. Є падіння, пов’язане з якось критикою або гострим питанням у суспільстві. Приміром, впровадження ринку землі. Але наразі довіра більше у зв’язку з проведенням саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

Позиція Зеленського на паризькому саміті отримала нейтрально-позитивні відгуки. Серед його електорату і тих, хто цікавиться темою, – оцінки переважно позитивні. І це дало ріст рейтингу, вважає експерт.

Що буде далі – важко передбачити. Але ми бачимо, що Зеленському вдається зберігати високий власний рейтинг. Він займається глобальними стратегічними питаннями, а питаннями економіки більше корелюється з урядом і Верховною Радою,

– зазначає Мисів.

Водночас, зауважує соціолог, довіру до Порошенка підірвали скандали, які часто були пов’язані з корупцією.

"За п’ять років каденції Порошенка не були вирішені ключові питання. До Порошенка був запит – крім вирішення питання війни на Донбасі, в першу чергу, подолання корупції. Всі скандали носили корупційне підґрунтя. Починаючи від генпрокурора Шокіна, відпустки на Мальдівах, Саакашвілі, закінчуючи схемами в Укроборонпромі. Це створило образ олігарха-корупціонера, який не може керувати далі державою. І зараз Порошенка так сприймають, бо пройшло небагато часу", – наголошує Любомир Мисів.

Які останні дані популярності президента Зеленського та інших політиків? За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", останні два тижні рівень задоволеності роботою Володимира Зеленського зріс до 62%. А це на 9% більше, ніж було станом на кінець листопада. Кількість тих, хто незадоволений роботою президента натомість зменшилася – із 33 до 25%.

За даними дослідження, Зеленський очолює рейтинги довіри українців.

Президенту довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%.

Наступним у списку йде Дмитро Разумков – 28% і 44%.

Святослав Вакарчук – 28% і 59%.

Юрій Бойко – 23% і 58%.

Олексій Гончарук – 22% і 44%.

Юлія Тимошенко – 19% і 74%.



Рейтинг Зеленського / Інфографіка 24 канал

Крім того, Володимир Зеленський став політиком 2019 року. Його обрали 47% опитаних, а підтримка усіх решти політиків не перевищила показника у 10%.

Позначку у 5% загалом здолали 9 людей:

Володимир Зеленський (президент України) – 47%;

Юрій Бойко (народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя") – 10%;

Дмитро Разумков (голова Верховної Ради України) – 9%;

Юлія Тимошенко (народна депутатка, лідерка "Батьківщини") – 8%;

Петро Порошенко (народний депутат, п'ятий президент України) – 7%;

Віктор Медведчук (народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя") – 6%;

Святослав Вакарчук (народний депутат, лідер "Голосу") – 5%;

Володимир Гройсман (колишній прем'єр-міністр України) – 5%;

Олег Сенцов (кінорежисер, колишній політв'язень Росії) – 5%



Політики року за версією українців / Інфографіка 24 канал