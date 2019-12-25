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      Чому Зеленський утримує високий рівень довіри: думка соціолога

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      Чому Зеленському довіряє більшість українців? / Офіційний сайт Президента України

      Президенту Зеленському краще вдається підтримувати високий рейтинг довіри, ніж його попереднику Порошенку. Є коливання рейтингу, але в Зеленського немає такого негативного бекграунду, як у Порошенка.

      Таку думку 24 каналу висловив заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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      Будь-яка подія може вдарити по рейтингу президента Зеленського. Але він утримується на досить високому рейтингу довіри. У Зеленського комунікація з суспільством побудована іншим способом. Він швидко реагує на виклики і може зробити нестандартні кроки на відміну від Порошенка,
      – наголошує Мисів.

      За його словами, були великі очікування суспільства щодо Зеленського, тому в нього хвилеподібна динаміка. Є падіння, пов’язане з якось критикою або гострим питанням у суспільстві. Приміром, впровадження ринку землі. Але наразі довіра більше у зв’язку з проведенням саміту "нормандської четвірки" в Парижі.

      Позиція Зеленського на паризькому саміті отримала нейтрально-позитивні відгуки. Серед його електорату і тих, хто цікавиться темою, – оцінки переважно позитивні. І це дало ріст рейтингу, вважає експерт.

      Що буде далі – важко передбачити. Але ми бачимо, що Зеленському вдається зберігати високий власний рейтинг. Він займається глобальними стратегічними питаннями, а питаннями економіки більше корелюється з урядом і Верховною Радою,
      – зазначає Мисів.

      Водночас, зауважує соціолог, довіру до Порошенка підірвали скандали, які часто були пов’язані з корупцією.

      "За п’ять років каденції Порошенка не були вирішені ключові питання. До Порошенка був запит – крім вирішення питання війни на Донбасі, в першу чергу, подолання корупції. Всі скандали носили корупційне підґрунтя. Починаючи від генпрокурора Шокіна, відпустки на Мальдівах, Саакашвілі, закінчуючи схемами в Укроборонпромі. Це створило образ олігарха-корупціонера, який не може керувати далі державою. І зараз Порошенка так сприймають, бо пройшло небагато часу", – наголошує Любомир Мисів.

      Які останні дані популярності президента Зеленського та інших політиків? За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", останні два тижні рівень задоволеності роботою Володимира Зеленського зріс до 62%. А це на 9% більше, ніж було станом на кінець листопада. Кількість тих, хто незадоволений роботою президента натомість зменшилася – із 33 до 25%.

      За даними дослідження, Зеленський очолює рейтинги довіри українців.

      • Президенту довіряють 67% опитаних і не довіряють 25%.
      • Наступним у списку йде Дмитро Разумков – 28% і 44%.
      • Святослав Вакарчук – 28% і 59%.
      • Юрій Бойко – 23% і 58%.
      • Олексій Гончарук – 22% і 44%.
      • Юлія Тимошенко – 19% і 74%.

      Зеленський
      Рейтинг Зеленського / Інфографіка 24 канал

      Крім того, Володимир Зеленський став політиком 2019 року. Його обрали 47% опитаних, а підтримка усіх решти політиків не перевищила показника у 10%.

      Позначку у 5% загалом здолали 9 людей:

      • Володимир Зеленський (президент України) – 47%;
      • Юрій Бойко (народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя") – 10%;
      • Дмитро Разумков (голова Верховної Ради України) – 9%;
      • Юлія Тимошенко (народна депутатка, лідерка "Батьківщини") – 8%;
      • Петро Порошенко (народний депутат, п'ятий президент України) – 7%;
      • Віктор Медведчук (народний депутат, "Опозиційна платформа – За життя") – 6%;
      • Святослав Вакарчук (народний депутат, лідер "Голосу") – 5%;
      • Володимир Гройсман (колишній прем'єр-міністр України) – 5%;
      • Олег Сенцов (кінорежисер, колишній політв'язень Росії) – 5%

      зеленський
      Політики року за версією українців / Інфографіка 24 канал

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Петро Порошенко Нормандська зустріч 2019 Ринок землі
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