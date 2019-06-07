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      Почему Зеленский заявил, что Россия утратила контроль над боевиками: объяснение эксперта

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      Реагируя на обстрел позиций украинский военных, Владимир Зеленский заявил, что этот обстрел свидетельствует о том, что Россия утратила контроль над боевиками. Зато эксперты считают, что он пока плохо научился выполнять свою функцию президента.

      Об этом рассказал волонтер, основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега в прямом эфире 24 канала.

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      Дейнега отметил, что Зеленский должен осознать, что когда ты президент, то каждое твое слово – это уже не юмор, на каждое слово реагируют очень придирчиво и за него можно получить.

      Но нужно, чтобы были люди, которые скажут "ты сказал неправильно". На то у нас и есть демократия, а Украина – не Россия. В понедельник под АП придут ветераны, Зеленский к ним выйдет и скажет "Конечно, мы воюем с Россией". Я сомневаюсь, что у него за первый год президентства исчезнет эта неосторожность в формулировках,
      – ответил волонтер.

      Дейнега заверил, что Зеленский не настолько глуп, чтобы сказать такую вещь, обдумав это.

      "Избиратели Зеленского хотят простых ответов на сложные решения. Конечно, у него пока есть соблазн попробовать поиграть с такими вещами. Однако в Украине есть часть людей, которые заплатили за эту войну высокую цену. И я не уверен, что они будут готовы воспринимать такие заявления", – прокомментировал эксперт.

      Не думаю, что Зеленский – это предатель, который пришел сливать Украину, а с другой стороны, я считаю, что хорошо – что у нас есть такая острая реакция на подобные заявления. Потому что это покажет ему, что есть вещи, с которым не стоит шутить. К примеру, если усомнишься в том, что на Донбассе с нами воюет Россия,
      – заявил Дейнега.

      По его словам, он думает, что Зеленский быстро все поймет и перестанет играться с такими вещами. Иначе, для него это будет плохо.

      Может ли вместе с властью измениться риторика Украины? Основатель фонда "Вернись живым" отметил, что "Оппозиционная платформа – за жизнь" это конкретно антиукраинская политическая сила. И ее в Украине не должно быть, как нет коммунистов и "Партии Регионов".

      "Но оно есть, потому что в нашем государстве есть две категории людей: те, которые готовы голосовать за эту партию, и те, которых не посадили после Майдана, хотя должны были бы это сделать", – добавил Дейнега.

      Что известно об этом заявлении Зеленского? Напомним, что артиллерийские обстрелы вблизи Новолуганского Донецкой области и других населенных пунктов в ночь на 7 июня, в результате которых Украина понесла потери, свидетельствуют о потере Россией контроля над наемниками. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

      Отметим, что в результате нападения погибли 2 украинских бойцов, еще 8 получили ранения. В штабе Операции Объединенных сил отметили, что на обстрелы боевиков украинские подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Информацию о том, что украинские бойцы ответили на обстрелы оккупантов, 24 каналу подтвердил в комментарии спикер штаба ООС.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Жертвы Украина – Россия Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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