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      Чому Зеленський заявив, що Росія втратила контроль над бойовиками: пояснення експерта

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      Реагуючи на обстріл позицій український військових, Володимир Зеленський заявив, що цей обстріл свідчить про те, що Росія втратила контроль над бойовиками. Натомість експерти вважають, що він поки погано навчився виконувати свою функцію президента.

      Про це розповів волонтер, засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега у прямому ефірі 24 каналу.

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      Дейнега наголосив, що Зеленський має усвідомити, що коли ти президент, то кожне твоє слово – це вже не гумор, на кожне слово реагують дуже прискіпливо і за нього можна отримати.

      Але потрібно, щоб були люди, які скажуть "ти сказав неправильно". На те в нас і є демократія, а Україна – не Росія. В понеділок під АП прийдуть ветерани, Зеленський до них вийде і скаже "Звичайно, ми воюємо з Росією". Я сумніваюся, що в нього за першій рік президентства зникне ця необережність у формулюваннях,
      – відповів волонтер.

      Дейнега запевнив, що Зеленський не настільки дурний, щоб сказати таку річ, обдумавши це. 

      "Виборці Зеленського хочуть простих відповідей на складні рішення. Звичайно, в нього поки є спокуса спробувати пограти з такими речами. Проте в Україні є частина людей, які заплатили за цю війну дорогу ціну. І я не впевнений, що вони будуть готові сприймати такі заяви", – прокоментував експерт.

      Не думаю, що Зеленський — це зрадник, який прийшов зливати Україну, а з іншого боку, я вважаю, що добре – що в нас є така гостра реакція на кожні подібні заяви. Бо це покаже йому, що є речі, з яких не варто жартувати. До прикладу, якщо засумніваєшся у тому, що на Донбасі з нами воює Росія,
      – заявив Дейнега.

      За його словами, він думає, що Зеленський швидко все зрозуміє і перестане гратися з такими речами. Інакше, для нього це буде не добрим.

      Чи може разом із владою змінитися риторика України? Засновник фонду "Повернись живим" наголосив, що "Опозиційна платформа – За життя" це конкретно антиукраїнська політична сила. І її в Україні не має бути, як немає комуністів і "Партії Регіонів".

      "Але воно є, тому що в нашій державі є дві категорії людей: ті, які готові голосувати за цю партію, і ті, яких не посадили після Майдану, хоча мали б це зробити", – додав Дейнега.

      Що відомо про цю заяву Зеленського? Нагадаємо, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського на Донеччині та інших населених пунктів у ніч проти 7 червня, внаслідок яких Україна зазнала втрат, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

      Зазначимо, що внаслідок нападу загинули 2 українських бійців, ще 8 отримали поранення. У штабі Операції Об’єднаних сил зауважили, що на обстріли бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь, знищивши вогневі точки противника. Інформацію про те, що українські бійці відповіли на обстріли окупантів, 24 каналу підтвердив у коментарі речник штабу ООС.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Жертви Україна – Росія Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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