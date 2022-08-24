Такое мнение 24 каналу высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он предположил, что существует несколько вероятных версий убийства дочери александра дугина.
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Первая версия – бизнес-разборки в стиле 90-х
Как рассказал Гудков, сначала информация о взрыве автомобиля напомнила ему 90-е годы.
Когда я увидел стиль и почерк 90-х годов, сначала подумал, что это бизнес-разборки. Тогда так же ликвидировали конкурентов или мстили друг другу за то, что кто-то "кинул" в бизнесе. Бандиты делили между собой сферы влияния и взрывали друг друга в автомобилях,
– отметил политик.
По его словам, идеолог "русского мира" и его дочь посещали оккупированные территории Донецкой области.
"Туда направляются бюджетные средства, там программы и "распилы". Вполне возможно, что кто-то кому-то перешел дорогу и "кинул". А месть не заставила себя ждать", – сказал Гудков.
Вторая версия – провокация с политической целью
Однако, как отметил оппозиционер, когда российская фсб заявила о том, что раскрыла убийство и обвинила в причастности к взрыву авто Украину, возникла другая версия инцидента.
Мне стало понятно, что это все-таки провокация в политических целях,
– подчеркнул Гудков.
По его словам, провокация со взрывом автомобиля дугиной может иметь 2 цели.
- Гудков не исключает, что убийство дугиной может иметь какие-то внутренние политические цели в россии, чтобы развязать репрессии против каких-то слоев населения.
- Или это может быть попытка скомпрометировать Украину. Мол, мало того, что украинцы обстреливают Крым, так еще и "начали террор в москве". По мнению политика, таким образом, кремль может пытаться дожать вопрос общей мобилизации.
"Шабаш" в российской госдуме
Оппозиционер добавил, что подлинные цели ликвидации дочери дугина можно будет понять 25 августа. В этот день в россии запланировали внеочередное заседание совета государственной думы, на котором должны сделать "специальное заявление" в отношении Украины.
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"российская дума – не место для принятия решений и даже не место для дискуссий. Это место шабаша. Посмотрим, что за шабаш будет у них в четверг", – сказал Гудков.
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Подрыв авто дугиной: версии
- в россии за 2 дня придумали, как объяснить убийство дарьи дугиной. фсб заявила, что за подрывом авто стоят украинские спецслужбы. Более того, в россии даже назвали имя якобы исполнительницы. Мол, за убийством стоит "гражданка Украины Наталья Вовк".
- россияне даже продемонстрировали "военное удостоверение" на имя Натальи Вовк. Как заявляет фсб, женщина является бойцом полка "Азов". Однако в "Азове" это опровергли. А финский эксперт Лаури Линнамяэ выяснил, что в фсб подделали военное удостоверение женщины.
- Ответственность за подрыв авто дочери дугина взяла на себя "Национальная республиканская армия". В своем заявлении они объявили чиновников российского правительства и региональных администраций приспешниками узурпатора. Тех, кто не сложит свои полномочия, пообещали уничтожать.
- Как предположил бывший сотрудник СБУ, эксперт Иван Ступак, инцидент был направлен лично против дугина. А подрыв авто мог быть эксцессом исполнителя или решением, принятым в последний момент, несмотря на то, что в машине была дочь дугина.
- Военный обозреватель Денис Попович предположил, что убийство дочери идеолога "русского мира" дугина – сигнал владимиру путину о том, что определенные политические верхушки недовольны ходом войны против Украины.