Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він припустив, що існує кілька ймовірних версій вбивства доньки алєксандра дугіна.
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Перша версія – бізнес-розбірки в стилі 90-х
Як розповів Гудков, спочатку інформація про вибух автомобіля нагадала йому 90-ті роки.
Коли я побачив стиль і почерк 90-х років, то спочатку подумав, що це бізнес-розбірки. Тоді так само ліквідовували конкурентів чи мстилися один одному за те, що хтось когось "кинув" у бізнесі. Бандити ділили між собою сфери впливу і підривали один одного в автомобілях,
– зазначив політик.
За його словами, ідеолог "русского міра" та його донька відвідували окуповані території Донецької області.
"Туди скеровуються бюджетні кошти, там програми й "розпили". Цілком можливо, що хтось комусь перейшов дорогу і "кинув". А помста не забарилася", – сказав Гудков.
Друга версія – провокація з політичною метою
Однак, як зазначив опозиціонер, коли російська фсб заявила про те, що розкрила вбивство і звинуватила у причетності до вибуху авто Україну, виникла інша версія інциденту.
Мені стало зрозуміло, що це все-таки провокація з політичною метою,
– наголосив Гудков.
За його словами, провокація із вибухом автомобіля дугіної може мати 2 мети.
- Гудков не виключає, що вбивство дугіної може мати якісь внутрішні політичні цілі у росії, щоб розв'язати репресії проти якихось верств населення.
- Або ж це може бути спроба скомпрометувати Україну. Мовляв, мало того, що українці обстрілюють Крим, так ще й "почали терор у Москві". На думку політика, таким чином кремль може намагатися дотиснути питання загальної мобілізації.
"Шабаш" у російській держдумі
Опозиціонер додав, що справжні цілі ліквідації доньки дугіна можна буде зрозуміти 25 серпня. На цей день у росії запланували позачергове засідання ради державної думи, на якому мають зробити "спеціальну заяву" щодо України.
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"російська дума – не місце для ухвалення рішень і навіть не місце для дискусій. Це місце шабашу. Подивимося, що за шабаш буде у них в четвер", – сказав Гудков.
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Підрив авто дугіної: версії
- у росії за 2 дні придумали, як пояснити вбивство дарьї дугіної. фсб заявила, що за підривом авто стоять українські спецслужби. Ба більше, у росії навіть назвали ім'я нібито виконавиці. Мовляв, за вбивством стоїть "громадянка України Наталя Вовк".
- росіяни навіть продемонстрували "військове посвідчення" на ім'я Наталі Вовк. Як заявляє фсб, жінка є бійцем полку "Азов". Однак в "Азові" це заперечили. А фінський експерт Лаурі Ліннамяе з'ясував, що у фсб підробили військове посвідчення жінки.
- Відповідальність за підрив авто доньки дугіна взяла на себе "Національна республіканська армія". У своїй заяві вони оголосили чиновників російського уряду та регіональних адміністрацій поплічниками узурпатора. Тих, хто не складе своїх повноважень, пообіцяли знищувати.
- Як припустив колишній співробітник СБУ, експерт Іван Ступак, інцидент був спрямований особисто проти дугіна. А підрив авто міг бути ексцесом виконавця або рішенням, яке було ухвалене в останній момент, попри те, що в машині була дочка дугіна.
- Військовий оглядач Денис Попович припустив, що вбивство доньки ідеолога "руского міра" дугіна – сигнал владіміру путіну про те, що певні політичні верхівки незадоволені ходом війни проти України.