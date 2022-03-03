"Почивай с миром": в России признают смерть своего фондового рынка

В эфире одного из российских пропагандистских телеканалов экономист и эксперт по биржевым стратегиям Александр Бутманов заявил, что ему придется работать Дедом Морозом.

На вопрос пропагандистской журналистки, надеется ли он остаться в биржевой стратегии, Бутманов заявил, что в крайнем случае он будет работать Дедом Морозом, как 25 лет назад.

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Дам понять, что фондовый рынок России мертв.

Дорогой фондовый рынок, ты был нам близок, ты нам был интересен. Почивай с миром, дорогой мой товарищ,

– сказал экономист.

Пропагандистка ответила, что комментировать этот флешмоб не будет, потому что не хочет в это верить.

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