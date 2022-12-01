Пока столица не вернулась к плановым отключениям. Об этом заявил городской голова Виталий Кличко во время Киевского форума безопасности, передает 24 канал.
Кстати Отключение света в Киеве могут продолжаться до весны, – Кличко
На сегодня в Киеве почти 100% людей имеют водо- и теплоснабжение,
– отметил городской голова.
Кличко предупредил, если зимой долгое время, например, неделя не будет электричества, тепла и воды, придется слить воду из системы отопления и водопроводов, чтобы не было значительных повреждений. Поэтому мэр призвал рассмотреть возможность временного переезда в пригород Киева.
Какая ситуация со светом
- В ДТЭК отмечали, что 1 декабря в Киеве будут применяться экстренные отключения электроэнергии. Стабилизационные графики не будут действовать.
- Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что ситуация в энергосистеме Украины улучшается каждый день , но восстановить энергосистему этой зимой не получится. Надеются, что скоро в Киеве удастся перейти на плановые отключения.
- Пока же свет будут выключать и в тех домах, которые подключены к объектам критической инфраструктуры.