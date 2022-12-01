Наразі столиця не повернулася до планових відключень. Про це заявив міський голова Віталій Кличко під час Київського безпекового форуму, передає 24 канал.

До речі Відключення світла у Києві можуть тривати до весни, – Кличко

Станом на зараз у Києві майже 100% людей мають водо- та теплопостачання,

– зазначив міський голова.

Кличко попередив, якщо взимку тривалий час, наприклад, тиждень не буде електрики, тепла й води, доведеться злити воду з системи опалення та водопроводів, щоб не було значних пошкоджень. Тому мер закликав розглянути можливість тимчасового переїзду в передмістя Києва.

Яка ситуація зі світлом

У ДТЕК зазначали, що 1 грудня в Києві застосовуватимуть екстрені відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки не будуть діяти.

Міністр енергетики Герман Галущенко запевнив, що ситуація в енергосистемі України покращується щодня, але відновити енергосистему цієї зими не вийде. Сподіваються, що невдовзі у Києві вдасться перейти на планові вимкнення.

Наразі ж світло вимикатимуть й у тих будинках, що є під'єднаними до об’єктів критичної інфраструктури.

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