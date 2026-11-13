Почти половина летела на Москву: Россия заявила об атаке более 1100 дронов

Согласно заявлению Министерства обороны России, воздушная атака продолжалась с 20:00 12 ноября до 08:00 13 ноября.

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Каковы подробности?

Российские военные утверждают, что дежурные силы противовоздушной обороны вели боевые действия над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.

Под ударом оказался НПЗ в Волгограде: смотрите видео

Отдельным направлением движения беспилотников стал столичный регион противника. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столицы и области летело 467 аппаратов.

По его словам, подавляющую часть из них уничтожили на дальних рубежах, а еще 144 беспилотника якобы нейтрализовали непосредственно при подлете к Москве.

Каковы последствия атаки?

Утром 13 ноября беспилотники атаковали Самарскую область России. Под ударом оказалась линейно-производственная диспетчерская станция "Самара".

Более 120 беспилотников также появились в Ростовской области. В Ростове-на-Дону в результате атаки был ранен мужчина, повреждены пять многоэтажных домов и загорелось производственное помещение.