Майже половина летіла на Москву: Росія заявила про атаку понад 1100 дронів

Згідно із заявою Міністерства оборони Росії, тривалий повітряний напад відбувався з 20:00 12 листопада до 08:00 13 листопада.

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Які подробиці?

Російські військові стверджують, що чергові сили протиповітряної оборони вели бойову роботу над територіями Астраханської, Бєлгородської, Брянської, Володимирської, Волгоградської, Воронезької, Калузької, Курської, Липецької, Орловської, Ростовської, Рязанської, Саратовської, Смоленської, Тверської та Тульської областей.

Під ударом опинився НПЗ у Волгограді: дивіться відео

Окремим вектором руху безпілотників став столичний регіон ворога. Мер Москви Сергій Собянін повідомив, що в напрямку столиці та області летіло 467 апаратів.

За його словами, переважну частину з них знищили на дальніх рубежах, а ще 144 безпілотники нібито нейтралізували безпосередньо на підльоті до Москви.

Які наслідки атаки?

Уранці 13 листопада безпілотники атакували Самарську область Росії. Під ударом опинилася лінійно-виробнича диспетчерська станція "Самара".

Понад 120 безпілотників завітали також на Ростовщину. У Ростові-на-Дону внаслідок атаки поранення дістав чоловік, пошкоджено п'ять багатоповерхівок і загорілося виробниче приміщення.