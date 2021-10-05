Почти 14 тысяч жизней, – омбудсмен рассказала о преступлениях оккупантов за 8 лет войны

На востоке Украины уже восьмой год подряд продолжается кровавая и жестокая российско-украинская война. Во время нее враг системно нарушает права людей и забирает самое ценное – жизнь.

Как отметила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, за годы войн оборвалась жизнь почти 14 тысяч человек.

Важно Били по спине и брили бороду, – Денисова об издевательствах в РФ над крымским татарином Газиевым

Хуже всего, что преступления пророссийских боевиков продолжаются, а право на жизнь и безопасность на востоке Украины нарушается ежедневно.

Из-за этого погибло почти 14 тысяч граждан Украины, среди них 4 тысячи гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тысячи ранены. Это продолжается каждый день,

– уточнила украинская омбудсмен.

Она добавила, что 121 гражданин Украины находятся в заключении во временно оккупированном Крыму и России. Их незаконно удерживают по политическим и религиозно-мотивированным обвинениям. В то же время сразу 71 человека оккупанты осудили на длительные сроки.

Между тем на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находятся 296 украинцев, среди них:

252 гражданских лица (в том числе 4 волонтера),

44 военнослужащих.

Добавим, что в конце сентября в Киеве, под стенами посольства России, состоялась акция. Активисты собрались, чтобы привлечь внимание к украинским политическим заключенным, которых незаконно удерживает Кремль. В руках люди держали плакаты с надписями "Свободу политическим заключенным" и "Россия – тюрьма народов".

Полный текст публикации Людмилы Денисовой:

Восьмилетняя оккупация Российской Федерацией части территорий нашей страны приводит к системным нарушениям прав человека. Из-за нарушения права на жизнь и безопасность на востоке Украины погибло почти 14 тысяч граждан Украины, среди них 4 тысячи гражданских лиц, в том числе 152 ребенка. 34 тысячи ранены. Это продолжается каждый день.

Несогласие с действиями оккупанта, проукраинская политическая или гражданская позиция наших сограждан становятся основанием для преследования и нарушения права на свободу и личную неприкосновенность. По политическим и религиозно-мотивированным обвинениям 121 гражданин Украины находится в заключении во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации, в том числе 86 крымских татар. 71 человек уже осужден на длительные сроки.

В незаконном заключении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей находится 296 граждан Украины, из них: 252 гражданских лица (в том числе 4 волонтера), 44 военнослужащих. Жители временно оккупированных территорий Украины лишены права на образование и получение информации на родном украинском и крымскотатарском языках.

Агрессор проводит активную информационную пропаганду, искореняет все украинское, уничтожает национальную идентичность украинцев и крымских татар. Повлиять на государство-оккупанта с целью прекращения нарушений прав человека возможно только путем скоординированной международной поддержки для давления на Российскую Федерацию.