Почти 15 миллиардов налогов: Метинвест Ахметова признали примером "белого работодателя"

Группа Метинвест - крупнейший налогоплательщик в металлургической отрасли и честный работодатель: в прошлом году компания уплатила более 3,2 миллиарда гривен единого соцвзноса, что свидетельствует о высокой "белой" зарплате сотрудников.

В целом же в прошлом году Метинвест перечислил в украинский бюджет 14 миллиардов 614 миллионов 981 тысячу гривен. Об этом говорится в новом проекте Oboz.ua "Поддерживай честных", который посвящен культуре уплаты налогов.

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Метинвест ставят в пример как "белого работодателя", ведь компания ежегодно выпускает финансовый и операционный отчеты, а также отчитывается о своих значимых социальных проектах для общин. Такие отчеты – обязательный элемент коммуникации между компанией и нынешними и будущими клиентами, партнерами, обществом и государством.

Впрочем, существуют в компании и проблемы – в основном, из-за непрозрачной работы не только конкурентов, но и контрагентов.

Часть контрагентов, у которых мы закупаем услуги или товары, налоговые органы считают рискованными. Эти контрагенты выводят НДС, и он не попадает в бюджет, как это должно быть по законодательству. И вместо того, чтобы бороться именно с этими рисковыми налогоплательщиками, налоговая отказывает в возмещении НДС компаниям, работающим официально и прозрачно,

– говорят в компании.

Именно поэтому важно придерживаться принципов прозрачной и ответственной работы, убеждены в Метинвесте. И в условиях военных действий значение этих принципов возрастает, ведь прозрачные компании недополучают возмещения НДС, и это влияет и на оборотные средства компаний, а государство получает меньше налогов.

Как известно, Метинвест Ахметова с 1 мая повысил зарплаты работникам производственных и ремонтных предприятий в Украине. Их оклады вырастут на 5 – 20%, а по самым дефицитным профессиям – до 25%.

Наибольшее повышение получат сотрудники с низкими окладами в пределах одной профессии и квалификации. Кроме того, компания ввела дополнительную командную премию для сотрудников: работники в условиях высокой инфляции в стране повысили свои доходы на 15%.