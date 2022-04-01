Почти 18 тысяч убитых и сотни танков: Генштаб опубликовал актуальные данные о потерях России

1 апреля Генштаб ВСУ обнародовал актуальные цифры относительно потерь врага в Украине. Речь идет об общих боевых потерях с 24 февраля по 1 апреля.

24 февраля 2022 Россия начала полномасштабную войну против Украины. О главных событиях за последние недели читайте по ссылке.

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Потери врага в Украине

Потери личного состава российской армии по состоянию на 1 апреля ориентировочно составили 17 770 человек. Что касается танков и бронированных машин, то здесь ситуация выглядит следующим образом – 625 и 1 751 соответственно.

Украинские защитники также уничтожили 143 самолета, 131 вертолет и 54 средства ПВО. Кроме того, они ликвидировали 316 артиллерийских систем и 96 РСЗО (реактивных систем залпового огня).

автомобильная техника – 1 220 единиц ,

, цистерны с ГСМ – 76 единиц ,

, БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 единиц ,

, корабли/ катера – 7 единиц ,

, специальная техника – 24 единицы.

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