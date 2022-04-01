Почти 18 тысяч убитых и сотни танков: Генштаб опубликовал актуальные данные о потерях России

1 апреля 2022 , 12:45
Читати новину українською

Источник:

Командование Воздушных Сил ВСУ

1 апреля Генштаб ВСУ обнародовал актуальные цифры относительно потерь врага в Украине. Речь идет об общих боевых потерях с 24 февраля по 1 апреля.

24 февраля 2022 Россия начала полномасштабную войну против Украины. О главных событиях за последние недели читайте по ссылке.

Стоит внимания Оккупанты 170 раз стреляли из "Градов" и нанесли один ракетный удар в центр Харькова

Потери врага в Украине

Потери личного состава российской армии по состоянию на 1 апреля ориентировочно составили 17 770 человек. Что касается танков и бронированных машин, то здесь ситуация выглядит следующим образом – 625 и 1 751 соответственно.

Украинские защитники также уничтожили 143 самолета, 131 вертолет и 54 средства ПВО. Кроме того, они ликвидировали 316 артиллерийских систем и 96 РСЗО (реактивных систем залпового огня).

  • автомобильная техника – 1 220 единиц,
  • цистерны с ГСМ – 76 единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 единиц,
  • корабли/ катера – 7 единиц,
  • специальная техника – 24 единицы.

ВСУ освободили еще 11 населенных пунктов: смотреть видео

 

 

Автор: Віта Свірневська