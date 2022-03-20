Почти 2 недели мы прятали их в бомбоубежищах, – Живицкий рассказал о судьбе малышей из Сумщины

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал о малышах, которых удалось эвакуировать из Сум. Их пол месяца прятали в бомбоубежищах.

В общей сложности из Сум вывезли 71 ребенка. Большинство малышей нуждаются в присмотре медиков.

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Деток 2 недели прятали в бомбоубежищах

Живицкий отметил, что почти 2 недели малышей прятали в бомбоубежищах. К счастью, те, кто сможет их приютить в безопасном месте за границей, нашлись быстро.

И с первой возможностью эвакуации гуманитарным коридором мы вывезли деток специализированного дома ребенка из зоны боевых действий. Это дети, у которых нет родителей (по разным причинам) и большинство из них нуждаются в постоянной помощи врачей. Из Сум мы эвакуировали 71 ребенка,

– заметил глава ОВА.

В настоящее время часть малышей остается под наблюдением специалистов больницы Бориса Тодурова.

"Я благодарен от всего сердца за заботливый прием наших малышей. Спасибо всем за то, что это стало возможным! Безопасный вывоз, лечение и приют как можно дальше от войны. Мы победим орков и вернем детей в родную Сумщину!", – подытожил Живицкий.

Часть малышей находятся под наблюдением врачей / Фото Наталки Волосацкой

Детей 2 недели прятали в бомбоубежище: видео

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