Загалом із Сум вивезли 71 дитину. Більшість малят потребують нагляду медиків.

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Діток 2 тижні ховали у бомбосховищах

Живицький зазначив, що майже 2 тижні малюків у бомбосховищах. На щастя, ті, хто зможе їх прихисти у безпечному місці за кордоном, знайшлися швидко.

І з першою можливістю евакуації гуманітарним коридором, ми вивезли діток спеціалізованого будинку дитини з зони бойових дій. Це діти, у яких немає батьків (з різних причин) і більшість із них потребує постійної допомоги лікарів. Із Сум ми евакуювали 71 дитинку,

– зауважив голова ОВА.

Наразі частина малят лишається під наглядом фахівців лікарні Бориса Тодурова.

"Я вдячний з усього серця за турботливий прийом нашої малечі. Дякую всім за те, що це стало можливим! Безпечне вивезення, лікування та прихисток якомога далі від війни. Ми переможемо орків і повернемо дітей до рідної Сумщини!", – підсумував Живицький.

Частина малят перебувають під наглядом лікарів / Фото Наталки Волосацької

Дітей 2 тижні ховали у бомбосховищі: відео

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