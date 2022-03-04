Почти 2 тонны гумгруза только за день: как Украина сотрудничает с другими странами

На фоне российского вторжения в Украину активизировалось волонтерство. Помогают нашим бойцам и пострадавшим мирным жителям не только украинцы, но и за границей.

Как рассказал заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, за 2 марта 2022 года в Украину ввезли 1 764 тонны гуманитарного груза.

Важно В окруженные города доставляют гумгрузы: по железной дороге отправили более 1 тысячи тонн помощи

Все это передали из:

Польша,

Словакия,

Венгрии,

Румынии.

Станция Чоп – логистический хаб для гуманитарной помощи: смотрите видео

Тимошенко также объяснил, как Украина работает с иностранными партнерами и гражданами по получению гуманитарной помощи:

создали Гуманитарный штаб по вопросам координации гуманитарной помощи, поступающей от иностранных партнеров и небезразличных граждан стран мира,

сформировали четкий перечень наиболее необходимой гуманитарной помощи,

создали логистические центры на территории Польши, Венгрии, Словакии, Румынии, Италии, Португалии, Швеции и украинской территории,

правительство Украины упростило ввоз гуманитарной помощи на территорию страны, создали зеленые коридоры для наращивания объемов гуманитарной помощи,

Спасибо странам-соседям за поддержку и помощь! Вместе мы победим,

– подчеркнул Тимошенко.

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