В частности, в Северодонецке россияне обстреляли завод "Азот", в бомбоубежищах которого скрываются около 800 человек. В Лисичанске оккупанты решили "денацифицировать" здания полиции и почты.

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Женщина погибла прямо в своем доме

4 июня в Лисичанске из-за обстрелов российской армии в своем доме в Лисичанске погибла женщина. Днем в этом же городе получили ранения двое мужчин. Им оказали первую помощь и отвезли в больницу.

Невероятными усилиями трех жителей области удалось эвакуировать в другой регион. Как отметил Гайдай, в текущих обстоятельствах даже столь единичные случаи спасения крайне важны.

Ситуация в области остается крайне тяжелой

Вчера из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку.

В районах Горного и Мирной Долины оккупанты нанесли авиационные удары вертолетами Ка-52, а по Устиновке убили из самолетов Су-25. Кроме этого, Лисичанск обстреливали из комплекса "Точка-У" .

4 сентября российские захватчики нанесли значительные разрушения Горскому, где повреждены еще 13 домов. В Лисичанске – еще 5, а также отделение Укрпочты и здание отдела полиции.

В Северодонецке после артиллерийских обстрелов повреждены помещения цеха контрольно-измерительных приборов и автоматики на территории объединения "Азот". Информацию по другим населенным пунктам еще уточняют.

Разрушение на Луганщине за прошедшие сутки: фото Сергей Гайдай

Штурм Северодонецка и новое наступление: последние новости из Луганщины

При поддержке артиллерии русская армия продолжает штурмовать Северодонецк. Кафиры до сих пор контролируют восточную часть города.

В Генштабе ВСУ говорят, что враг хочет оцепить наши войска в районе Лисичанска и Северодонецка , чтобы заблокировать основные логистические пути.

Кроме того, противник пытается вести наступление в направлении Нирково – Николаевка.

К сожалению, появилась информация, что российские захватчики принудительно вывезли в временно оккупированные районы небольшую часть Северодонецка.

За минувшие сутки украинские защитники и защитницы отразили 5 атак врага. При этом уничтожили 3 танка, 4 артиллерийские системы, 11 боевых бронированных машин, 26 единиц автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и два БПлА типа "Орлан-10".

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