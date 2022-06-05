Зокрема у Сєвєродонецьку росіяни обстріляли завод "Азот", в бомбосховищах якого ховаються близько 800 людей. Натомість у Лисичанську окупанти вирішили "денацифікувати" будівлі поліції та пошти.

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Жінка загинула просто у своєму помешканні

4 червня у Лисичанську через обстріли російської армії у своєму помешканні в Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому ж місті отримали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні.

Неймовірними зусиллями трьох жителів області вдалося евакуювати до іншого регіону. Як зауважив Гайдай, що у поточних обставинах навіть такі поодинокі випадки рятування вкрай важливі.

Ситуація в області залишається вкрай важкою

Вчора зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни обстріляли Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку.

В районах Гірського і Мирної Долини окупанти завдали авіаційних ударів вертольотами Ка-52, а по Устинівці вгатили з літаків Су-25. Окрім цього, Лисичанськ обстрілювали із комплексу "Точка-У".

4 вересня російські загарбники завдали значних руйнувань Гірському, де пошкоджено ще 13 будинків. У Лисичанську – ще 5, а також відділення Укрпошти та будівля відділу поліції.

У Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на території об’єднання "Азот". Інформацію по інших населених пунктах ще уточнюють.

Руйнування на Луганщині минулої доби: фото Сергій Гайдай

Штурм Сєвєродонецька та новий наступ: останні новини з Луганщини

За підтримки артилерії російська армія продовжує штурмувати Сєвєродонецьк. Окупанти досі контролюють східну частину міста.

У Генштабі ЗСУ кажуть, що ворог хоче оточити наші війська в районі Лисичанська та Сєвєродонецька, щоб заблокувати основні логістичні шляхи.

Крім того, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

На жаль, з'явилась інформація, що російські загарбники примусово вивезли до тимчасово окупованих районів невелику частину населення Сєвєродонецька.

За минулу добу українські захисники та захисниці відбили 5 атак ворога. При цьому знищили 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПлА типу "Орлан-10".

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