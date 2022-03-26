Почти 200 человек были эвакуированы из Рубежного и Тошковки в Луганской области
Источник:Луганская ОВА
Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай сообщил об освобождении из-под российских обстрелов около 200 человек. По его словам, удалось эвакуировать жителей Рубежного и Тошковки.
В Луганской ОВА подчеркнули, что гуманитарный коридор на субботу, 26 марта, готовили несколько дней. Но, несмотря на предварительные договоренности, оккупанты все же обстреляли эвакуационные колонны.
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Поэтому в некоторых населенных пунктах Луганщины эвакуация опасна для жизни.
Откуда возможно, людей вывозим. Да, уже спасли 40 жителей Тошковки, 100 – Рубежного, которые направляются к поездам. Еще 40 рубежан отправились из города на собственных автомобилях,
– отчитались в Луганской ОВА.
По словам министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук, всего на 26 марта согласовали работу 10 гумкоридоров в разных областях.
В Луганской области будут действовать следующие гуманитарные коридоры:
- из города Рубежное (место собрания – улица Чехова, 11);
- из поселка Нижнее (место собрания – улица Парковая, 13);
- из города Лисичанск (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324);
- из города Попасная (место собрания – улица Первомайская, 42);
- из города Северодонецк (место собрания – проспект Химиков, 28);
- из города Горное (место собрания – ул. Гагарина, 13).
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь отправлены из Бахмута.
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