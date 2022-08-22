Почти 25 лет был закрыт, – Зеленский о железнодорожном маршруте между Украиной и Молдовой

Украина активно налаживает связи не только с западными партнерами, но и с соседями. Наше государство делает все для того, чтобы россияне остались лицом к лицу с цивилизованным миром.

Украине удается не только максимально эффективно противодействовать российским оккупантам, но поддерживать экономику и налаживать работу во многих сферах. Отношения и сообщения с соседями – одно из главных направлений работы.

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Железнодорожное сообщение между Украиной и Молдовой

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам также сообщил хорошую инфраструктурную новость – нам удалось наладить еще один путь, который соединяет нас с соседями.

Обновили и запустили железнодорожную ветку, соединяющую Украину и Молдову. Причем мы сделали это и на нашей территории, и на территории Молдовы – наша "Укрзализныця" сделала, молодцы. Почти 25 лет этот маршрут был закрыт, а теперь снова работает на Украину,

– сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это важное транспортное направление, которое может обеспечить большой объем грузоперевозки. По предварительным прогнозам, средний показатель может составить 10 миллионов тонн в год.

Смотрите видео обращения Владимира Зеленского к украинцам