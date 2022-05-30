Почти 2,5 тысячи ракет, 243 убитых ребенка, – Зеленский рассказал в Евросовете о прогрессе России

Россия продолжает наступление в Украине и санкций, которые сейчас действуют, не могут ее остановить. Поэтому Европа должна объединиться, чтобы противодействовать агрессии.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в Европейский Совет, передает 24 канал. По его словам, сегодня – уже 96-й день полномасштабной войны России против Украины и против европейского единства.

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Они не готовы к компромиссам, выбирая, что делать для достижения своих целей. И сейчас мы видим одновременно – как русское наступление на Донбассе разрушает наши города, разрушает общины Украины, и как европейское единство, желаемое европейское единство может пошатнуться,

– заявил Зеленский.

Что произошло после введения пятого пакета санкций

Он напомнил, что 8 апреля, на 44 день войны, был введен пятый санкционный пакет Евросоюза, с тех пор прошло уже 52 дня. Он перечислил, что произошло за этот период.

По состоянию на 8 апреля, в Украине в списке убитых российскими оккупантами было 169 детей. На сегодня – 243 ребенка.

По состоянию на 8 апреля было разрушено 928 учебных заведений. Детские сады, школы, университеты. На сегодня – 1888.

По состоянию на 8 апреля, Россия выпустила по Украине менее тысячи ракет. По информации на минувшие сутки, количество российских ракетных ударов по Украине уже почти 1600. Россия применила более 2400 различных ракет против Украины.

На России нужно давить посильнее

"И, конечно, я хочу, чтобы вы меня поняли, - я не обвиняю никого из вас. Вина за все, что происходит, только на российском государстве. Но я уверен, что каждому, каждому из вас очевидно, что должен быть прогресс и в санкциях за эту агрессию. И для нас это очень нужно. И нам это очень поможет", – сказал Зеленский.

Он объяснил, что на Россию нужно давить так, чтобы она начала искать мир. И только это может быть требованием, без компромиссов за счет украинской территориальной целостности и суверенитета.

Полное обращение Зеленского к Европейскому Совету: смотреть видео