Летели более 130 дронов: как ПВО отразила ночную атаку

В ночь на 21 августа Россия провела атаку на Украину беспилотниками. Враг запустил по мирным городам 135 дронов.

Украинским защитникам удалось сбить более 100 БПЛА. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах.

Каковы результаты ПВО?

Россия с 18:00 20 августа запустила по Украине 135 беспилотников различных типов: "Шахед" (в том числе реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Страна-агрессор запускала их как со своей территории, так и с ВОТ.