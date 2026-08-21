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24 Канал Новости Украины Почти 30 попаданий: как ПВО отразили ночную атаку
21 августа, 08:11
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Обновлено - 08:19, 21 августа

Летели более 130 дронов: как ПВО отразила ночную атаку

Даниил Жоров

В ночь на 21 августа Россия провела атаку на Украину беспилотниками. Враг запустил по мирным городам 135 дронов.

Украинским защитникам удалось сбить более 100 БПЛА. Об этом сообщили в Военно-воздушных силах.

Каковы результаты ПВО?

Россия с 18:00 20 августа запустила по Украине 135 беспилотников различных типов: "Шахед" (в том числе реактивные), "Гербера" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Страна-агрессор запускала их как со своей территории, так и с ВОТ.

 

 

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