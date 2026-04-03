Укр Рус
24 Канал
3 апреля, 14:20
3

Почти 40 ракет и более 550 "Шахедов": сколько целей сбила ПВО

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Воздушные силы ВСУ обезвредили 541 враждебную цель, в том числе 26 ракет и 515 беспилотников разных типов.
  • В результате атаки было зафиксировано попадание 11 ракет и 27 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 22 локациях.

В пятницу, 3 апреля, российские войска массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Силам ПВО удалось обезвредить 541 вражескую цель.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читайте также Сгорел заживо: на Черниговщине дрон убил старейшего жителя села, который обещал дожить до 100 

Чем россияне били по Украине?

Для удара по объектам критической инфраструктуры Украины враг применил ударные БПЛА, а также ракеты воздушного и наземного базирования.

Всего Воздушные силы ВСУ зафиксировали 579 средств воздушного нападения:

  • 10 баллистических ракет Искандер-М (районы пуска – Курская, Ростовская области);
  • 25 крылатых ракет Х-101 (район пуска – из воздушного пространства Самарской области);
  • 2 крылатые ракеты Искандер-К (район пуска – Ростовская область);
  • 542 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и Чауда.

Более 330 из этих дронов составляли "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 14:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 541 цель – речь идет о 26 ракетах и 515 беспилотниках различных типов:

  • 24 крылатых ракет Х-101;
  • 2 крылатые ракеты Искандер-К;
  • 515 вражеских БПЛА различных типов.

В результате атаки было зафиксировано попадание 11 ракет и 27 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 22 локациях.

Важно! Оперативно о тревогах, угрозе БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Какие регионы были под ударом?

  • Под массированной атакой БПЛА 3 апреля оказалась Киевщина. В результате обстрела в области есть один погибший и восемь пострадавших, среди которых ребенок. По словам местных властей, всем людям сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
     

  • Кроме этого, во время обстрела на Фастовщине  пострадала ветеринарная клиника. Там возник пожар: вспыхнули также авто, которое стояло рядом, и частный жилой дом. Как позже сообщили в Киевской ОВА, удар убил около 20 животных.
     

  • Утром враг также попал беспилотником типа "Молния" в один из торговых центров в центре города Сумы: там повреждено здание ТРЦ и остекление. По предварительной информации местных властей пострадали два человека.