Почти 40 ракет и более 550 "Шахедов": сколько целей сбила ПВО
- Воздушные силы ВСУ обезвредили 541 враждебную цель, в том числе 26 ракет и 515 беспилотников разных типов.
- В результате атаки было зафиксировано попадание 11 ракет и 27 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 22 локациях.
В пятницу, 3 апреля, российские войска массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Силам ПВО удалось обезвредить 541 вражескую цель.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Чем россияне били по Украине?
Для удара по объектам критической инфраструктуры Украины враг применил ударные БПЛА, а также ракеты воздушного и наземного базирования.
Всего Воздушные силы ВСУ зафиксировали 579 средств воздушного нападения:
- 10 баллистических ракет Искандер-М (районы пуска – Курская, Ростовская области);
- 25 крылатых ракет Х-101 (район пуска – из воздушного пространства Самарской области);
- 2 крылатые ракеты Искандер-К (район пуска – Ростовская область);
- 542 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Гвардейское и Чауда.
Более 330 из этих дронов составляли "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 14:00, противовоздушной обороной было сбито/подавлено 541 цель – речь идет о 26 ракетах и 515 беспилотниках различных типов:
- 24 крылатых ракет Х-101;
- 2 крылатые ракеты Искандер-К;
- 515 вражеских БПЛА различных типов.
В результате атаки было зафиксировано попадание 11 ракет и 27 ударных БПЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 22 локациях.
Важно! Оперативно о тревогах, угрозе БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
Какие регионы были под ударом?
Под массированной атакой БПЛА 3 апреля оказалась Киевщина. В результате обстрела в области есть один погибший и восемь пострадавших, среди которых ребенок. По словам местных властей, всем людям сейчас оказывается необходимая медицинская помощь.
Кроме этого, во время обстрела на Фастовщине пострадала ветеринарная клиника. Там возник пожар: вспыхнули также авто, которое стояло рядом, и частный жилой дом. Как позже сообщили в Киевской ОВА, удар убил около 20 животных.
Утром враг также попал беспилотником типа "Молния" в один из торговых центров в центре города Сумы: там повреждено здание ТРЦ и остекление. По предварительной информации местных властей пострадали два человека.