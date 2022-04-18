Почти 50% граждан Германии недовольны работой Олафа Шольца

Среди немцев недовольство деятельностью канцлера Германии Олафа Шольца достигло самого высокого уровня за время его пребывания в должности.

Соответствующий социологический опрос провела соцслужба INSA по заказу крупнейшего немецкого печатного издания Bild am Sonntag.

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Отмечается, что 49% опрошенных – недовольны работой Олафа Шольца, а 38% – удовлетворены.

По предварительным данным, это самый большой показатель недовольства его деятельностью с момента вступления в должность Шольца 8 декабря 2021 года.

Что касается федерального правительства Германии: 55% немцев недовольны его действиями, 35% участников опроса имеют положительное отношение.

В сентябре прошлого года Социал-демократическая партия впервые за 16 лет смогла победить блок ХДС/ХСС. Властная СДПГ уступает позиции консерваторам на 1 процент.

Так, СДПГ имеет 25% предпочтений, а консерваторы – 26%.

Также "Зеленые", которые входят в коалицию, улучшили свои позиции на 1 процентный пункт и имеют 17% поддержки.

В частности, результаты еще двух партий – правых и левых: "Альтернатива для Германии" – 10% (минус 1 процентный пункт), Левые – 5%.

Опрос был проведен среди 1002 респондентов.

Ранее сообщалось, что немцы критикуют действия канцлера Шольца в последнее время, поскольку тот выражает свою нерешительность по поводу введения энергетического эмбарго против России, а также колеблется в предоставлении оружия для Украины.

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