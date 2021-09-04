Американцы не довольны тем, как Байден вывел войска

23% американцев придерживаются противоположного мнения. Об этом говорится в результатах опроса The Washington Post и телеканала ABC News.

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При этом 52% американцев из тех, кто поддержал вывод войск, недовольны тем, как это осуществила администрация Байдена.

Американцы также оценили деятельность Байдена на посту президента в целом:

44% опрошенных одобряют его работу,

51% – оценивают ее негативно,

5% – воздержались.

Обратите внимание! Сам Байден говорил, что не жалеет о своем решении вывести армию из Афганистана. Он не хотел перекладывать эту задачу на своего преемника. Президент подчеркивал, что США предоставили правительственной армии лучшую технику и много лет обучали ее. Поэтому дальнейшее присутствие американских военных было бы просто неуместным.

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