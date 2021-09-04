Американцы не довольны тем, как Байден вывел войска
23% американцев придерживаются противоположного мнения. Об этом говорится в результатах опроса The Washington Post и телеканала ABC News.
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При этом 52% американцев из тех, кто поддержал вывод войск, недовольны тем, как это осуществила администрация Байдена.
Американцы также оценили деятельность Байдена на посту президента в целом:
- 44% опрошенных одобряют его работу,
- 51% – оценивают ее негативно,
- 5% – воздержались.
Коротко о ситуации в Афганистане
- 15 августа боевики "Талибана" захватили Кабул после того, как местные власти фактически капитулировали.
- Страны мира эвакуировали своих граждан, а тысячи афганцев бежали от жестокого режима террористов.
- 31 августа США завершили вывод своих войск из Афганистана. В тот день талибы заявили об "освобождении" страны и взяли под контроль аэропорт в столице.
- Террористы уже формируют новое правительство, в которое войдут лидеры "Талибана". В то же время ни одной женщины среди чиновников не будет.