Американці не задоволені тим, як Байден вивів війська
23% американців дотримуються протилежної думки. Про це мовиться в результатах опитування The Washington Post та телеканалу ABC News.
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При цьому 52% американців з тих, хто підтримав виведення військ, незадоволені тим, як це здійснила адміністрація Байдена.
Американці також оцінили діяльність Байдена на посаді президента в цілому:
- 44% опитаних схвалюють його роботу,
- 51% – оцінюють її негативно,
- 5% – утрималися.
Коротко про ситуацію в Афганістані
- 15 серпня бойовики "Талібану" захопили Кабул після того, як місцева влада фактично капітулювала.
- Країни світу евакуювали своїх громадян, а тисячі афганців втекли від жорстокого режиму терористів.
- 31 серпня США завершили виведення своїх військ з Афганістану. У той день таліби заявили про "звільнення" країни та взяли під контроль аеропорт в столиці.
- Терористи вже формують новий уряд, до якого увійдуть лідери "Талібану". Водночас жодної жінки серед урядовців не буде.