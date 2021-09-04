Американці не задоволені тим, як Байден вивів війська

23% американців дотримуються протилежної думки. Про це мовиться в результатах опитування The Washington Post та телеканалу ABC News.

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При цьому 52% американців з тих, хто підтримав виведення військ, незадоволені тим, як це здійснила адміністрація Байдена.

Американці також оцінили діяльність Байдена на посаді президента в цілому:

44% опитаних схвалюють його роботу,

51% – оцінюють її негативно,

5% – утрималися.

Зверніть увагу! Сам Байден казав, що не шкодує про своє рішення вивести армію з Афганістану. Він не хотів перекладати це завдання на свого наступника. Президент наголошував, що США надали урядовому війську найкращу техніку та багато років навчали його. Тому подальша присутність американських військових була б просто недоречною.

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